Un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola, uccidendo nove persone, tra cui otto bambini ed una guardia scolastica. La notizia della strage arriva dalla Serbia, dove il 13enne è entrato nella sua scuola nel centro di Belgrado mercoledì mattina, iniziando a sparare e compiendo la carneficina.

Le autorità hanno ricevuto la prima chiamata sulla sparatoria nella scuola elementare “Vladislav Ribnikar” intorno alle 8:40 del mattino del 3 maggio. Il 13enne Kosta K. ha ucciso una guardia scolastica che ha cercato di fermarlo e tre studenti presenti nel corridoio della scuola, poi è entrato in un’aula di storia vicino all’ingresso della scuola e ha aperto di nuovo il fuoco. In seguito ha chiamato lui stesso la polizia per autodenunciarsi.

“Il bambino che ha commesso il reato ha detto, quando ha chiamato la polizia, di aver sparato ad alcune persone nella scuola”, racconta l’ufficiale di polizia Veselin Milic, aggiungendo che il 13enne avrebbe aggiunto: “Sono uno psicopatico ed ho bisogno di calmarmi“. Il bambino avrebbe detto che, dopo aver commesso il crimine, è stato colto dalla paura, dal panico e da un respiro strano, e che era giusto chiamare la polizia e denunciare l’evento.

Il giovane è stato arrestato nel cortile della scuola. Il tredicenne che ha disegnato piantine delle aule e ha stilato un elenco di bambini che intendeva prendere di mira nel suo un attacco, che secondo le autorità è stato meticolosamente pianificato da almeno un mese. Il 13enne non è imputabile, dato che non ha ancora compiuto 14 anni.

Sette bambine, di cui una con cittadinanza francese, ed un bambino sono stati uccisi. Oltre alle nove vittime, il bilancio parla anche di sette feriti, tra cui altri sei bambini e un insegnante. Due dei bambini feriti sono in ospedale e verserebbero in condizioni gravi. La nazione è sotto shock, dato che le sparatorie di massa in Serbia e nella più ampia regione balcanica sono estremamente rare, e negli ultimi anni non ne sono state segnalate nelle scuole.