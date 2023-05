Senzatetto salva neonato che stava per essere investito nel traffico

Ci sono storie che ci toccano profondamente, che ci riempiono di speranza e ci fanno credere nella bontà dell’umanità. Questa è una di quelle storie. Ron Nessman, un ex senzatetto californiano, ha compiuto un gesto coraggioso che ha rischiato la sua vita pere salvare un bambino. Un gesto che ci ricorda quanto possiamo fare la differenza, anche nei momenti più difficili.

Era un pomeriggio come tanti per Ron. Dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro presso la catena di ristoranti Applebee’s, si trovava seduto su una panchina per rifiatare. Fu allora che la sua vita prese una svolta inaspettata. Vide un passeggino dirigersi a tutta velocità verso una strada trafficata. Senza pensarci due volte, Ron si mise a correre. Il suo istinto e la sua prontezza di riflessi gli permisero di evitare un incidente potenzialmente mortale. Il video del suo eroico salvataggio, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, ha commosso il web.

Dopo l’evento, Ron è stato intervistato dalla TV locale, dove ha condiviso le sue emozioni e il suo pensiero sulla vicenda. “In situazioni come queste, non hai nemmeno il tempo di pensarci… devi solo reagire“, ha raccontato. Il suo gesto eroico non solo ha attirato l’attenzione dei media, ma ha anche suscitato l’interesse di molti datori di lavoro. Ron ha ricevuto diverse offerte di lavoro, tra cui una da Applebee’s stessa, ma anche da imbianchino e autista di mezzi pesanti, il suo mestiere di un tempo.

Ron, che da poco si era trasferito in zona per ricongiungersi con la sua famiglia dopo un periodo difficile di vita per strada, ha accettato l’offerta di lavoro della catena di ristoranti. Questo segna l’inizio di una nuova vita per lui, una vita che ha riguadagnato grazie al suo coraggio e alla sua prontezza di spirito.Oggi Ron riflette sulla sua azione eroica con modestia: “Non sarei stato in grado di vivere con me stesso se non avessi fatto nulla, ovviamente. Sono solo contento di avere capito cosa stava succedendo, e di aver agito”.

La sua storia è un esempio di come anche le persone che hanno affrontato grandi difficoltà possano trovare la forza di risollevarsi e fare la differenza nella vita degli altri.

Ecco il video del gesto eroico di Ron.