Senegal: frontale tra autobus, 40 morti e 85 feriti

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Condoglianze a tutte le famiglie delle numerose vittime di questo terribile incidente, sperando che il numero non vada ad aumentare. Visto l'enorme numero di feriti e la gravità dell'incidente, ci sta che qualcuno dei feriti più gravi possa non farcela. Purtroppo gli incidenti in autobus sono spesso letali, perché nessuno indossa le cinture di sicurezza, se presenti.