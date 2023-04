Sea Watch denuncia respingimenti nel Mediterraneo ad opera della Guardia Costiera libica

Sea Watch ha documentato due respingimenti da parte della Guardia costiera libica. I fatti sono stati ripresi da un aereo utilizzato dall’Ong per monitorare la situazione del Mediterraneo centrale. Sea Watch ha scritto su Twitter che una delle barche è stata incendiata dopo la cattura delle persone.

Intanto oggi è arrivata a Marina di Carrara la nave di Emergency, Life Support, con 55 persone a bordo. Tra loro ci sono tre donne, tre bambini e tre minori non accompagnati. Carlo Maisano, responsabile per Emergency del soccorso in mare, ha spiegato in un’intervista che fortunatamente il soccorso dei migranti è andato a buon fine.

Un gruppo di Ong, chiamato Alarm Phone, aveva segnalato una nave alla deriva con il motore in panne. I libici hanno cercato da subito di allontanarli, ma i migranti erano già stati trasportati a bordo della nave dell’Ong. Maisano precisa che i migranti in questione provenivano da paesi come Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sudan e Somalia.

Tutti erano stati stipati su un gommone di circa otto o nove metri, alcuni si erano messi a cavalcioni sui tubolari che si stavano sgonfiando, e altri rannicchiati, costretti a stare per ore e giorni nella stessa posizione, senza neppure spostarsi per i propri bisogni. Maisano conclude l’intervista, descrivendo che attualmente i migranti stanno tutti bene e si stanno riprendendo, ma molti di loro sono stati torturati nei lager libici. Emergency si è occupata di loro nel dare cibo e riparo, e informando su dove stanno andando e cosa li aspetterà.

Una minore non accompagnata che era all’interno della Life Support ha raccontato la sua storia. Spiega di essere rimasta orfana di entrambi i genitori, e di aver dovuto lasciare il suo Paese a causa della guerra. Arrivata in Libia credeva che sarebbe stato facile raggiungere l’Europa, ma ha trascorso lì tre anni. Durante questo periodo è stata imprigionata e torturata da parte di milizie e trafficanti, che le chiedevano dei soldi per il viaggio in mare. Veniva sistematicamente minacciata, mostrandole dei video che riprendevano se stessa mentre era sotto tortura. Quando è salita su un gommone per attraversare il mare, non aveva più paura, anche nei momenti in cui si è ritrovata in mezzo al mare senza motore. Nonostante le angosce degli altri passeggeri, lei era pronta ad affrontare qualsiasi destino pur di non rimanere in quel luogo maledetto.