Scrittrice americana finge il suicidio e due anni dopo rivela di essere ancora viva

Ascolta questo articolo

La comunità letteraria americana è scossa in queste ore da uno scandalo che coinvolge una scrittrice di romanzi indipendenti, che per ben due anni si è finta morta. La vicenda ha inizio a settembre del 2020, quando un post sulla sua fanpage di Facebook, scritto da qualcuno che affermava di essere la figlia dell’autrice Susan Meachen, ha annunciato che la scrittrice era morta per suicidio, invitando i fan a prenotare il suo ultimo libro postumo.

La Meachen era autrice di romanzi d’amore che definiva “perfettamente imperfetti” ed ha promosso una comunità online affiatata di lettori e colleghi autori che si sostenevano a vicenda nel lavoro. Per questo la notizia della sua morte fu particolarmente diffusa, e sconvolse la comunità letteraria. Dopo la notizia, iniziarono a diffondersi voci online secondo cui la Meachen era stata vittima di bullismo.

Il gruppo ha commemorato per due anni l’anniversario della presunta morte di Susan Meachen, contribuendo economicamente alle spese della sua famiglia e mantenendo vivo il suo ricordo continuando ad acquistare i suoi lavori. In suo onore si sono svolte raccolte fondi e aste di libri, ed altri autori come Candace Adams hanno contribuito ad un’antologia di racconti contro il bullismo.

Improvvisamente questa settimana, la Meachen è risorta, ed ha annunciato il suo ritorno sui social media, con grande shock e confusione di fan e amici, ammettendo che il suo suicidio era stato inscenato. “Ci saranno un sacco di domande“, ha scritto nel post, “Che il divertimento abbia inizio“.

“Ho dibattuto su come farlo un milione di volte e ancora non sono sicura se sia giusto o no, sono in momento migliore e spero di scrivere di nuovo“, si legge nel post pubblicato dalla Meachen il 2 gennaio, nel quale da la colpa alla sua famiglia e sostiene di aver lavorato con uno psichiatra ed un terapista.

“Rivoglio semplicemente la mia vita“, avrebbe scritto alla collega Samantha A. Cole in un messaggio privato. Oltraggio tra fan e colleghi e amici della donna, che hanno donato soldi in sua memoria. “Per me è qualcosa che accade nella finzione“, ha detto la Cole ai media. “Non sarò mai in grado comprendere cosa possa aver pensato, le persone semplicemente non fanno questo”.