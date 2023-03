Scoperta una nuova statua Moai sull’isola di Rapa Nui

Ascolta questo articolo

In Cile sull’isola di Pasqua è stata fatta una scoperta sensazionale: non potevano credere ai loro occhi, quando nel letto di un fiume prosciugato dalla condizione meteorologica, hanno rinvenuto una nuova testa gigantesca Moai, le teste che dominano l’isola di Rapa Nui, avvolte nel mistero. Le teste patrimonio mondiale dell’Unesco hanno una rilevanza scientifica senza precedenti.

Solo ultimamente le teste Moai erano a rischio per un susseguirsi di incendi che avevano colpito l’isola e ne compromettevano la stabilità, secondo i ricercatori l’isola celerebbe altre statue nascoste che devono ancora essere rinvenute, la statua è più piccola rispetto alle altre ma mantiene le stesse condizioni di sembianze antropomorfe, naso e bocca pronunciate in avanti, occhi incavati e larghe orecchie.

“Per il popolo Rapa Nui, è una scoperta molto, molto importante”, ha dichiarato a Good Morning America Salvador Atan Hito, vicepresidente dell’organizzazione indigena Ma’u Henua; nemmeno gli antenati sapevano di quel lago nascosto nel sottosuolo. Terry Hunt, professore di archeologia presso l’Università dell’Arizona e specializzato in Rapa Nui, ha aggiunto: “è la prima volta che succede un simile accadimento, non sapevamo del’esistenza di altri Moai”.

I ricercatori sono attualmente al lavoro per trovare altre teste alla ricerca di qualche strumento che sia servito per realizzarli, intorno alle teste infatti si cela il mistero più totale, sono un simbolo pertinente o riconducibile al mondo degli antenati, posto a protezione dell’isola. Scolpite dalle tribù locali 500 anni prima ci sono 1000 statue sull’isola.

Alcuni ritengono incarnino gli antichi spiriti e divinità e siano stati collocati in un anello intorno all’isola, rivolti verso l’interno, per proteggere la stessa. Sono un patrimonio archeologico senza precedenti, le teste sono ben visibili, ma al di sotto ci sono anche i corpi nascosti, sono alte due metri. Sul loro dorso sono incisi simboli in rongorongo, in particolare la ‘falce’ detta “Vaka.