Scivolò e cadde nel bagno di un Burger King, 8 milioni di risarcimento

La catena di fast food americana Burger King è stata condannata a pagare un maxi risarcimento di 7,8 milioni di dollari ad un uomo che scivolò e cadde all’interno di un bagno di un punto vendita di Hollywood, in Florida. Il tribunal ha ritenuto Burger King responsabile delle ferite riportate dall’uomo nella sua caduta.

Il fatto avvenne nel luglio del 2019 e vide protagonista un uomo di nome Richard Tulecki. Il 48enne scivolò e cadde nel bagno del ristorante al 2631 S. State Road, ed ha successivamente portato la catena in tribunale sostenendo che il ristorante era responsabile delle condizioni che hanno portato alla sua caduta, oppure avrebbe dovuto esserne a conoscenza e rimediarvi prima del suo incidente.

La causa per lesioni personali è stata intentata dagli avvocati H. Ross Zelnick e Miguel Amador, i quali hanno sostenuto che Tulecki ha subito danni alla parte bassa della schiena che hanno necessitato un intervento chirurgico, che è stato poi complicato da un colon perforato postoperatorio.

Nel corso del processo, che si è svolto in Florida gli avvocati di Burger King hanno invece sostenuto che il querelante ha mai dimostrato con successo che la direzione del ristorante fosse effettivamente consapevole del fatto che c’era un problema nel bagno che doveva essere risolto. Inoltre hanno portato davanti alla giuria la testimonianza contraddittoria di un medico, che ha testimoniato al processo che le complicazioni mediche di Tulecki erano state causate dalla sua caduta, ma in una deposizione precedente aveva affermato che non era in grado di dimostrare un nesso.

La giuria ha ritenuto Burger King responsabile al 100% per l’incidente e ha assegnato a Tulecki quasi 700mila dollari per spese mediche sostenute. Gli è stato anche assegnato circa 1 milione di dollari per il dolore e la sofferenza passati, 2,77 milioni per quelli futuri e 3 milioni di dollari per la perdita della capacità di guadagno futura. Burger King ha annunciato che intende impugnare il verdetto, e chiede un nuovo processo.