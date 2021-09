Scientology, la nota setta a cui il noto attore Tom Cruise è adepto cerca in maniera ingannevole di far aderire nuove persone, attraverso un evento organizzato al Manor Hotel, su Franklin Avenue, a circa 1 chilometro dalla celebre Walk of Fame di Hollywood. Nella sala centrale sfavillante libri in vendita del fondatore e schermi sulle pareti che sponsorizzavano le attività.

Allo slogan sei stanco, depresso, irascibile? Con pochi dollari in tasca potrai aggiudicarti il nostro corso che risolverà ogni tuo problema. Intanto dentro una stanza sobria scattava un test della personalità a tempo. Nicola Pannofino, ricercatore e professore di sociologia all’Università della Valle d’Aosta, spiega che Scientology fa eseguire questi test per porre come obiettivo la capacità analitica delle persone e ad analizzare i punti più vigorosi racchiusi in un essere umano.

Nel test domande innocue o strane “Canti spesso o fischietti?”, “Ti capita di avere spasmi muscolari occasionali senza motivo apparente?”. Alla fine del test un ragazzo attraverso un grafico che mostrava alti e bassi del carattere, chiedeva 75 dollari per la partecipazione al corso che avrebbe cambiato la propria vita, il corso dice il professore si chiama Dianetics.

Permette di scoprire al neofita lo scibile umano racchiuso in sè da un punto di vista religioso più esoterico e sociale, nell’ambito delle relazioni umane. In esso è racchiuso il significato della dottrina della Chiesa atta a migliorare le prestazioni che un uomo ha. Dopo il test un colloquio in cui si racconta la propria vita privata e di come Scientology possa aiutarti sia nella vita amorosa quanto nella carriera.

Ecco spiegato come adesca nuove persone. Scientology nasce più raramente Chiesa di Scientology, è un’organizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti e che raccoglie e diffonde dal 1954 l’insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard basate sul suo libro Dianetics.