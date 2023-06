Scarcerata dopo 20 anni, l’incredibile caso di Kathleen Folbigg: "È innocente, i 4 figli deceduti per cause naturali"

Dopo aver trascorso due decenni imprigionata, Kathleen Folbigg è stata graziata e rilasciata, in seguito ad una decisione del procuratore generale del New South Wales, Michael Daley. La donna era stata condannata per il decesso dei suoi quattro figli, ma aveva sempre sostenuto la sua innocenza,

Nel 2003 fu condannata a scontare 25 anni perché ritenuta colpevole dell’omicidio dei suoi quattro figli, Caleb, Patrick, Sarah e Laura, tutti ritrovati senza vita in culla prima di compiere 2 anni di età in momenti diversi tra il 1989 ed il 1999. Già 2 anni fa un gruppo di 90 scienziati ha sottoposto una petizione per graziare la donna, in quanto non era presente alcuna prova medica che sostenesse che la donna avesse strangolato i figli, come invece sostenuto dall’accusa.

Nel 2018, grazie all’analisi del DNA dei piccoli, gli scienziati scoprirono che le bambine Sarah e Laura avevano una mutazione genetica nel gene CALM2, che causa problemi cardiaci che provocano decessi improvvisi in neonati e bambini, mentre i bambini Caleb e Patrick avevano ereditato dal padre una mutazione al gene BSN, che provoca attacchi epilettici potenzialmente letali. Non era quindi la donna a provocare i decessi dei figli, ma in tutti i casi si era trattato di cause naturali.

Lunedì il Procuratore Daley ha rilasciato i risultati sommari di un’inchiesta sulle condanne di Folbigg preparata dall’ex giudice capo dello stato Thomas Bathurst. Secondo l’inchiesta, il giudice ha spiegato che “esistevano ragionevoli dubbi sulla colpevolezza della signora Folbigg per ciascuno dei reati per i quali era stata originariamente processata“.

In seguito alla relazione, Kathleen è stata perdonata incondizionatamente e rilasciata immediatamente. Successivamente è stata rilasciata dal centro correzionale di Clarence. La grazia non cancella le condanne, ma Bathurst dovrebbe completare il suo rapporto finale entro poche settimane, dopodiché le condanne potrebbero essere annullate dalla corte d’appello penale dello stato. Lunedì i sostenitori della donna chiedevano già un risarcimento “molto, molto significativo” per lei.