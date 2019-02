Russia, testimoni di Geova torturati e seviziati

Almeno sette testimoni di Geova sono stati torturati dagli investigatori a Surgut, in Russia.

La denuncia arriva dal portavoce del gruppo religioso, Jarrod Lopes, interpellato dal Moscow Times che racconta come i poliziotti avrebbero seviziato le loro vittime con l’acqua e con pistole elettriche. “Gli agenti hanno spogliato gli uomini, hanno messo una borsa sulla testa di ogni sospetto e l’hanno avvolta col nastro. Dopo hanno legato loro le mani dietro la schiena, gli hanno rotto le dita e li hanno colpiti al collo, ai piedi e ai fianchi“.

La denuncia

L’organizzazione religiosa dei testimoni di Geova è stata messa al bando in Russia, con l’accusa di estremismo. Le autorità russe accusano i Testimoni di incitare all’odio attraverso i loro opuscoli, di divulgare dottrine sediziose contro i governi e di violare il diritto all’assistenza medica rifiutando le trasfusioni di sangue. Il bando era giunto nel 2017 e da allora il gruppo è soggetto a veri e propri raid armati.

“Il giro di vite della Russia contro i testimoni di Geova in tutto il Paese sta prendendo ritmo”, si legge nel reportage di un giornale che indica come incerta la sorte degli imputati e i tempi di apparizione in tribunale. Durante le incursioni contro i testimoni di Geova degli uomini armati e mascherati entrano nelle loro case e li immobilizzano; dopo aver perquisito le abitazioni e confiscato i loro beni, portano i Testimoni in una stazione di polizia o in un ufficio investigativo per interrogatori che durano anche ore.

Solo pochi giorni fa, un tribunale russo aveva condannato un testimone di Geova, il danese Dennis Christensen, a sei anni di reclusione per aver professato la propria fede religiosa. Questo atteggiamento secondo i difensori dei diritti umani viola la Costituzione Russa, che garantisce la libertà di religione. Si stima che la comunità dei Testimoni di Geova in Russia sia composta da circa 175.000 persone.