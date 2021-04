Royal Family: morto il principe Fillippo, marito della regina Elisabetta II

Si è spento a 99 anni, il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, il consorte più longevo di qualsiasi monarca britannico, il primo e unico uomo che la regina ha amato; l’unico che poteva chiamarla “Lilibet”. I due si erano sposati il 20 novembre del 1947 e hanno avuto 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, a volte considerato brusco e incostante, in realtà, ha sempre svolto in modo eccelso il ruolo più importante: quello di compagno devoto della regina, per oltre 70 anni, sino a quando, stamattina, 9 aprile, il suo cuore ha smesso di battere. Dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione non legata al Covid , cui si erano aggiunti problemi al cuore, non è riuscito a reggere.

L’annuncio della morte

La casa reale inglese, stamattina, ha annunciato: “E’ con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell’amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo”. Il comunicato ufficiale continua dicendo che Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor e che la famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo per la sua perdita.

Figlio del principe Andrea di Grecia e di Alice di Battenberg, Filippo era nato sul tavolo da cucina della villa di Mon Repos nell’isola di Corfù il 10 giugno del 1921. Ma di greco aveva ben poco. Nelle sue vene scorreva sangue inglese misto a sangue russo, prussiano e danese a causa dei complessi incroci dinastici dell’epoca. In Grecia Filippo rimase per soli 18 mesi, fino a quando un colpo di stato e l’abdicazione dello zio, re Costantino I, non costrinsero la sua famiglia, il 3 dicembre 1922, a fuggire così in fretta che per trasportare il principino venne usata una cassetta di frutta. Andarono a Parigi, ospitati nella dépendance senza riscaldamento di una parente.

Filippo sarà ricordato da molti solo per le sue battute di spirito e per le sue gaffe, ma la realtà è ben diversa: Elisabetta non avrebbe mai retto così tanto il peso della corona senza la presenza costante di suo marito che rappresentava la sua roccia, come lei stessa lo aveva definito. Nel novembre 2017, i due coniugi avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio, tra alti e bassi, come in tutte le coppie, ma fondamentalmente felici.