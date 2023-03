Royal Family: dopo averli sfrattati, Carlo invita Harry e Meghan all’incoronazione

Meghan Markle e il principe Harry hanno ricevuto un invito ufficiale per presenziare all’incoronazione di re Carlo III, ma non è ancora chiaro se si recheranno nel Regno Unito per la cerimonia, prevista per il prossimo 6 maggio. Un portavoce del Duca e della Duchessa del Sussex ha confermato le voci al Sunday Times, dopo che il palazzo reale aveva per primo diffuso la notizia.

“Posso confermare che il Duca ha recentemente ricevuto corrispondenza e-mail dall’ufficio di Sua Maestà in merito all’incoronazione“, ha confermato il portavoce, senza però confermare se decideranno di partecipare o meno. “Al momento, non divulgheremo alcuna decisione immediata sulla partecipazione del Duca e della Duchessa“.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Re Carlo ha chiesto al figlio di lasciare la loro casa nel Regno Unito. “Possiamo confermare che al duca e alla duchessa del Sussex è stato chiesto di lasciare la loro residenza a Frogmore Cottage“, ha detto il portavoce. Il Cottage, un regalo di nozze della Regina Elisabetta al nipote per le nozze, era stato rinnovato in previsione dell’arrivo della coppia. Dopo il loro trasferimento negli USA, Harry e Meghan hanno rimborsato in pieno le spese del restauro, la prima volta nella storia della famiglia Reale.

Le relazioni tra i Sussex, che si sono trasferiti in California, e la famiglia reale sono sempre più tese dopo l’uscita del libro di memorie del principe Harry a gennaio. In un’intervista con Tom Bradby, Harry ha detto dell’incoronazione: “Ci sono molte cose che possono succedere tra oggi e allora. Ma, sai, la porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo. C’è molto da discutere, e spero davvero che siano disposti a sedersi e parlarne“.

Una fonte vicina al monarca 74enne ha commentato che Re Carlo vorrebbe che suo figlio fosse presente all’incoronazione. “Ha avuto la reputazione di essere un genitore distante, e sarebbe terribile per lui se continuasse“, rivela la fonte. A complicare la vicenda, la data scelta da Carlo per l’incoronazione è il compleanno di Archie, figlio primogenito di Harry e Meghan, nato appunto il 6 maggio 2019, una data scelta secondo alcuni per sminuire il nipote.