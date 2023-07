Ritrovate a Istanbul tre preziose statue bizantine

Prezioso ritrovamento nel centro di Istanbul, nella chiesa antichissima di San Polyeuktos; gli archeologi hanno trovato tre antiche state bizantine risalenti a 1500 anni or sono, alte due metri, nella zona di Sarachane nell’antica Costantinopoli. La chiesa venuta alla luce apparteneva all’Impero romano d’Oriente.

Oggi tappa di pellegrinaggio turistico, si ritiene che siano monumenti funerari allora preparati per le sepolture di personaggi importanti dall’impero bizantino. Le incisioni infatti fanno presupporre l’alto grado alla quale appartenevano e il lavoro che svolgevano, secondo i ricercatori potrebbero esserci altre statue.

La chiesa risale al 500 a.C. quando Costantinopoli era il fulcro della Turchia, le statue sono del V e Vi secolo A.C. non sono state trovate in profondità, ora gli archeologi si trovano alacremente al lavoro sul sito in cerca di nuove manifatture. Costantinopoli, o Nuova Roma, o ancora la Città d’Oro, sono alcuni dei nomi e degli epiteti dell’odierna città di Istanbul, sulle rive del Bosforo, maggior centro urbano della Turchia.

Il nome Bisanzio fu in particolare tenuto dalla città nel periodo greco-romano, sino alla rifondazione della città nel 330 per opera dell’imperatore romano Costantino con il nome di Nuova Roma ma poi nota come Costantinopoli, ha lasciato un patrimonio enorme, che ha subi’to non poche distruzioni con lo sviluppo urbanistico dell’ultimo secolo.

Nel 390 Teodosio fece trasportare dall’Egitto a Costantinopoli l’obelisco del faraone Tutmosi III. Questo immenso bottino di guerra si erge tuttora nell’Ippodromo, che fu un tempo il centro pulsante della vita pubblica e politica di Costantinopoli, nonché il luogo in cui spesso scoppiarono tumulti popolari.

Ma possiamo ammirare altre meraviglie nella splendida città turca come come l’Acquedotto di Valente, le mura Teodosiane, la Basilica di Santa Sofia, la chiesa di San Salvatore in Chora. Fatevi un bel viaggetto questa estate per ammirare la città in tutta la sua bellezza con questi ritrovamenti preziosi.