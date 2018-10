Rifiuta cure contro il cancro per far nascere la sua bambina. Muore a 29 anni.

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Gemma Nuttall è stata una giovane madre coraggio, ha messo in pericolo la sua vita per salvare quella della sua bambina che ancora non doveva nascere. E'stata una donna che oltre ad avere tanto coraggio ha avuto anche tanto altruismo e tanta forza di volontà per lottare contro il peggiori dei mali ed per aver cresciuto la sua piccolina, finchè le stato possibile. Per una donna così si può avere solo tanta stima ed ammirazione!