Riceve lettera d’amore a 99 anni e scopre la verità sull’amore perduto.

Phyllis Ponting è il nome dell’anziana signora 99enne che ha ricevuto a distanza di ben 77 anni una lettera d’amore da Bill Walker, l’uomo che aveva accettato di sposare, ma che è dovuto partire per l’India durante la guerra. Dopo la sua partenza per la giovane coppia è stato difficile riuscire a sentirsi, perdendo ogni contatto.

Ma a distanza di tanti anni sul fondale marino è stata ritrovata una nave britannica del 1940, al suo interno sono state ritrovate 700 lettere dei soldati, tutte conservate in perfette condizioni. Tra queste 700 lettere c’era anche quella che Bill aveva scritto per Phyllis, così hanno deciso di recapitare la lettera alla oramai bisnonna.

La storia di Phyllis e Bill

I due giovani innamorati si erano conosciuti a Devizes, quando Bill era di servizo nella caserma del Wiltshire della città. Secondo quanto riportato dal Mirror, Phyllis non ha mai dimenticato il suo giovane amore, e quando ha ricevuto finalmente la sua lettera d’amore ne è stata molto felice. La donna avrebbe dichiarato di non credere che Bill fosse sopravvissuto alla guerra, ma di essere sicura dell’amore che l’uomo provava per lei, e quindi se le cose fossero andate diversamente, dopo la guerra sarebbe corso sicuramente da lei.

L’anziana donna, dopo 77 anni, ha potuto constatare di non essersi mai sbagliata; infatti, nella lettera scritta da Bill, l’uomo le raccontava tutte le emozioni che aveva provato dopo che lei aveva accettato la sua proposta di matrimonio, di essere molto felice e di non vedere l’ora di tornare per coronare il loro sogno d’amore, diventando marito e moglie.

Per quanto riguarda la nave britannica ritrovata verranno fatte delle ricerche per scoprire qualcosa di più sull’equipaggiamento e cosa possa aver causato l’incidente tanti anni fa. Infine, molto probabilmente, sono state consegnate tutte le altre lettere ritovate.