Re Carlo non invita Harry e Megan per la sua prima Sfilata della bandiera

Sabato si svolgerà la nota Cerimonia della Bandiera in Inghilterra, che per la prima volta in 70 anni avrà luogo senza la Regina Elisabetta. La prima “Trooping the Colour” di Re Carlo vedrà però due grandi assenti dal balcone dal quale la Famiglia Reale solitamente assiste alla tradizionale cerimonia.

Meghan Markle e il principe Harry non saranno presenti al grande evento reale, in quanto il duca e la duchessa di Sussex non sarebbero stati invitati a partecipare alla celebrazione. La cerimonia pubblica annuale, che risale al 1600 e si svolge sempre il secondo sabato di giugno, dal 1748 segna anche il festeggiamento del compleanno del monarca britannico.

Buckingham Palace e l’ufficio del Duca e della Duchessa del Sussex non hanno rilasciato commenti ufficiali in merito alla loro presenza per la cerimonia di sabato. Il principe Harry e Meghan probabilmente trascorreranno la giornata di sabato a Montecito, in California, dove vivono dal 2020 insieme ai loro due figli: il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2 anni.

Lo scorso anno la coppia era tornata nel Regno Unito in occasione dell’evento, per festeggiare quello che sarebbe stato l’ultimo “Trooping the Colour” del regno della regina Elisabetta, una cerimonia che ha coinciso con i festeggiamenti del Giubileo di Platino che hanno segnato i sette decenni del regno della longeva monarca. All’epoca approfittarono anche del ritorno in Inghilterra per festeggiare il primo compleanno della piccola Lilibet.

Alla parata parteciperanno centinaia di truppe dell’esercito britannico, di cui il principe Harry è un veterano decorato dopo due tournée in Afghanistan durante la sua decennale carriera militare. Ci sarà anche uno speciale spettacolo aereo organizzato dalla Royal Air Force, che spera di rifarsi dopo la delusione dell’incoronazione, durante la quale non sono stati in grado di eseguire la routine pianificata a causa del tempo piovoso.