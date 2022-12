Ascolta questo articolo

Pochi giorni dopo essere stato arrestato dalla polizia del Qatar per aver indossato una maglia con la bandiera arcobaleno, è morto improvvisamente durante una partita della Coppa del Mondo il giornalista sportivo americano Grant Wahl. L’uomo, che aveva solo 48 anni, ha avuto un malore durante i quarti di finale, una versione che però non convince la sua famiglia.

Il suo agente, Tim Scanlan, ha detto al New York Times che Wahl era andato in grave difficoltà negli ultimi minuti dei supplementari dello scontro tra Paesi Bassi ed Argentina, che stava seguendo dalla tribuna per la stampa. I colleghi statunitensi seduti vicino a lui hanno raccontato che Grant stava lavorando e scherzando con loro, a circa 4 minuti dalla fine della partita.

All’improvviso è collassato sul sedile nella tribuna dello Stadio Lusail Iconic, ed i giornalisti accanto a lui hanno chiesto assistenza. Gli operatori dei servizi di emergenza hanno risposto molto rapidamente, hanno detto i giornalisti, ma in seguito ai suoi colleghi è stato detto che era morto.

Grant, che si occupava di calcio americano e internazionale per CBS Sports e NBC News ed in precedenza aveva lavorato per Sports Illustrated e Fox Sports, era “sano“ prima di collassare durante la partita di venerdì, secondo quanto sostenuto dal fratello Eric in un video che ha pubblicato su Instagram. Eric, che è gay, ha detto tra le lacrime che crede che suo fratello, che era stato arrestato prima della partita degli Stati Uniti contro il Galles per aver indossato una maglia che dimostrava il suo sostegno della comunità LGBTQ+, potrebbe essere stato ucciso.

“È per me che indossato la maglia arcobaleno alla Coppa del mondo”, ha affermato l’uomo. “Non credo che mio fratello sia morto, credo che sia stato ucciso“. Grant lascia la moglie, la Dottoressa Celine Gounder, che ha lavorato nel team di risposta COVID-19 dell’amministrazione del Presidente Joe Biden.