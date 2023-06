Putin ricorda caldamente Silvio Berlusconi: "Un vero amico"

Tra i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore in Italia in seguito alla scomparsa dell’ex Premier Silvio Berlusconi, arrivano anche quelle di un amico molto stretto del fondatore di Mediaset, il presidente russo Vladimir Putin. Il 70enne ha inviato infatti un telegramma in seguito alla notizia del decesso del politico.

Definendo la dipartita di Berluscini “una perdita irreparabile e un grande dolore“, Putin confessa che “ho sempre sinceramente ammirato la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. In ognuno dei nostri incontri mi trasmetteva la sua incredibile vitalità, il suo ottimismo e il suo senso dell’umorismo“.

Una vera e propria amicizia non solo politica, ma personale quella tra l’oligarda russo ed il politico italiano, tanto che si dice che Berlusconi fu uno dei primi a poter sperimentare il vaccino Sputnik V introdotto dalla Russia in seguito alla pandemia di Covid-19. “Per me Silvio è stata una persona cara e un vero amico, una perdita irreparabile“, conferma Putin. Un’amicizia che non è stata fermata neanche dall’invasione dell’Ucraina nell’ultimo anno e mezzo.

Definito un “vero patriota e patriarca della politica italiana“, secondo Putin Berlusoni “ha fornito un inestimabile contributo personale e sincero allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa. La Russia si ricorderà sempre di Silvio Berlusconi come il principale sostenitore del rafforzamento delle relazioni d’amicizia tra i nostri Paesi“.

Tra i pochi aneddoti resi noti dell’amicizia privata tra Putin e Berlusconi, le dieci donne che il premier italiano “assunse” per intrattenere il presidente russo durante una sua visita a villa San Martino durante una cena privata ed in seguito e nella vicina villa Gernetto di Lesmo, dove Putin pernottò. Un’amicizia durata 20 anni, durante i quali i due crearoto un attaccamento tale da decidere di trascorrere vacanze e compleanni insieme, scambiandosi regali e complimenti pubblici.