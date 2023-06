Proprietario vegano affitta monolocali in centro ma con clausola: "Vietato cucinare carne e pesce"

Una singolare richiesta di un proprietario di due monolocali a Brooklyn ha attirato l’attenzione di molti. Quest’uomo, divenuto famoso nella città, ha reso noto il suo desiderio di trovare inquilini disposti a rispettare un particolare divieto: vietato cucinare carne e pesce all’interno degli appartamenti. L’annuncio pubblicato sul sito Nextdoor.com ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei cittadini.

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’uomo, dichiaratamente vegano, desidera preservare gli spazi abitativi dai derivati animali. La richiesta specifica che, per accedere ai monolocali, l’unico requisito richiesto è quello di non cucinare né carne né pesce. Sebbene l’annuncio sia stato rimosso successivamente, sembra che gli appartamenti siano ancora disponibili per coloro che consumano tali alimenti, a patto che non vengano cucinati all’interno dell’edificio.

L’agente immobiliare ha sottolineato che il proprietario vegano non vuole che l’odore della carne cucinata si diffonda all’interno dell’edificio, poiché egli stesso vive nella struttura. Un altro residente del palazzo ha confermato che l’edificio dispone di una buona ventilazione, ma non eccezionale, il che può spiegare la motivazione di imporre tali limiti.

L’inquilino del palazzo ha rivelato che tale regola era stata imposta agli affittuari fin dal 2007, ma nessuno si è mai lamentato in modo significativo. Pare che la maggior parte dei residenti preferisca ordinare cibo da asporto anziché cucinare per sé stessi. Se il sistema funziona, tutto va bene, altrimenti si cerca un’altra soluzione abitativa.

Sebbene queste richieste siano insolite, non sono illegali nello Stato di New York. Secondo esperti immobiliari, proprietari che impongono limitazioni sul consumo di carne sono una pratica già esistente. In passato, ad esempio, un proprietario a Washington ha offerto sconti agli affittuari che non mangiavano carne, come riportato da Vice nel 2015. Inoltre, in Canada, gli affitti esclusivamente per vegetariani sono diventati popolari per attrarre persone con restrizioni alimentari legate a motivi religiosi o culturali.

La vicenda di Brooklyn è un ulteriore esempio di come i proprietari di immobili possano impostare regole e richieste inusuali per attirare affittuari che condividono le loro abitudini e stili di vita. Mentre alcuni potrebbero trovare questa richiesta eccessiva o bizzarra, sembra che ci sia ancora un mercato per inquilini disposti a rispettare tali clausole contrattuali.

Ciò solleva questioni sulle limitazioni che i proprietari possono imporre agli affittuari e sulla necessità di una maggiore regolamentazione in materia. Nel frattempo, a Brooklyn, l’uomo vegano continua la sua ricerca di inquilini che condividano la sua filosofia culinaria, alimentando la curiosità e la discussione all’interno della comunità locale.