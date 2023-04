Prime monete dell’anno 2023 dalla Città del Vaticano

Arrivano forse un pò in ritardo rispetto al solito essendo già a metà aprile ma finalmente escono anche in Vaticano le monete 2023 che saranno poste in vendita da giovedi 13 aprile. Curate dalla Zecca dello Stato Vaticano e coniate dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

Ad iniziare con la prima confenzione “divisionale” che contiene tutta la serie di monete dal centesimo ai due euro e la moneta bimetallica da 5 euro a don Lorenzo Milani, nel centenario della sua nascita. Il costo di 59 euro per 8000 serie lavorate dallo scultore Marco Ventura e l’incisore Valerio De Seta.

Stessa confezione ma solo per la serie divisionale (senza il 5 euro) al costo di 39,00 euro per una tiratura di 37000 confezioni.

Mentre altre due confezioni sono disponibile con altre monete: la prima ha la moneta da 20 euro in argento (per 4000 pezzi complessivi in vendita a 180 euro) e la seconda una moneta in oro Au 917/1000 da 50 euro (con tiratura che si ferma a 799 al costo di 1250 euro). Sul retro della moneta da 20 euro in argento, l’artista Orietta Rossi ha raffigurato i Re Magi in sella a due cavalli e ad un cammello: procedono uniti seguendo la stella cometa. Papa Francesco si è soffermato varie volte sull’importanza della figura dei Magi.

Quindi spazio alla moneta “rettangolare e colorata” Ag 925/1000 da 25 euro, dedicata alla Santa Pasqua chee riproduce il dipinto della Resurrezione, olio su tavola del 1499 opera di Pietro Vannucci, detto il Perugino, del quale quest’anno ricorre il V centenario della morte realizzata dalla scultrice Cristina De Giorgi e l’incisione di Silvia Petrassi per un totale di 1500 pezzi.

Chiudono la lista 35000 monete da 50 centesimi che compongono la Vatican Coin Card N. 14, un blister raffigurante il Santo Padre e una moneta in rame per il ciclo “Arte e Fede” dedicata Creazione dell’uomo di Michelangelo.