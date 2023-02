Prete rivela: "Sono guarito dal cancro al cervello dopo un pellegrinaggio a Lourdes"

Ascolta questo articolo

Ogni anno sono decine di migliaia i fedeli che compiono il pellegrinaggio verso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, in Francia, sperando in guarigioni da malattie di diverso genere. Nella grotta di Massabielle si sono infatti verificate numerose guarigioni ritenute non spiegabili scientificamente, 70 delle quali sono state dichiarate miracolose dalla Chiesa cattolica.

A gridare al miracolo è ora un prete americano, che sostiene di essere guarito da un tumore dopo il suo viaggio a Lourdes. In un video pubblicato su YouTube, padre John Hollowell ha parlato di come gli è stato diagnosticato un tumore al cervello nel febbraio 2020, per il quale si è sottoposto a intervento chirurgico, chemioterapia e radiazioni per curarlo.

L’uomo, che serve l’arcidiocesi di Indianapolis, ha raccontato che, nonostante i trattamenti, il tumore stava iniziando a crescere nuovamente, ma dopo una visita a Lourdes a giugno del 2022, ha iniziato a sentirsi fisicamente più forte e migliorato cognitivamente al suo ritorno negli Stati Uniti. Una risonanza magnetica eseguita nel novembre del 2022 ha successivamente mostrato che il tumore, che era stato rimosso dopo l’intervento chirurgico ma aveva iniziato a tornare, era scomparso, e che tutto ciò che era visibile era tessuto cicatriziale.

Il prete ha sottolineato che l’anniversario della sua diagnosi, l’11 febbraio, è anche la data della prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes a Santa Bernadette Soubirous, una suora francese vissuta nel 1800 le cui visioni della Vergine Maria alla fine portarono alla fondazione del santuario di Lourdes.

“Come Naaman il Siro nella nostra prima lettura, che si lavò e fu purificato dalla lebbra nel Giordano, io mi lavai nel fiume a Lourdes e fui guarito e come il lebbroso che torna a ringraziare, voglio ringraziare pubblicamente Gesù per avermi guarito“, ha dichiarato Hollowell. “Voglio ringraziare Gesù per il dono non solo della mia guarigione, ma anche del dono degli interventi chirurgici sui tumori, delle radiazioni e della chemio“.