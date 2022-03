Un orribile omicidio si è consumato nella giornata di oggi 31 marzo a Praga, in Repubblica Ceca, dove uno studente adolescente ha ucciso un insegnante della sua scuola a colpi di machete. L’uomo purtroppo è morto quasi all’istante e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari giunti sul posto con diverse ambulanze. Dopo il terribile episodio il giovane si è allontanato dall’edificio dandosi alla fuga attraverso una finestra.

Un’ora dopo il sospettato è stato raggiunto dalla polizia è arrestato. Terribile la dinamica del delitto: il ragazzo nella giornata di ieri sarebbe stato bocciato ad un esame, per cui oggi è tornato nella scuola proprio per cercare quel docente e fargliela “pagare”. Una volta incrociato l’insegnante nel corridoio lo ha raggiunto inziando a colpirlo con il machete. L’uomo è stramazzato al suolo senza più riprendersi. Per motivi di privacy le generalità dell’assassino non sono state rese note.

Sotto shock città e istituto

Al momento dell’attacco nella scuola c’erano 150 studenti, rimasti sotto shock per quanto avvenuto. Immediatamente le lezioni sono state sospese fino a quando la situazione non è tornata alla normalità e fino a quando l’autore del gesto non è stato acciuffato dalla polizia, che ha confermato che l’autore del delitto è uno studente della stessa scuola.

I dissidi tra docente e ragazzo pare andassero avanti da diverso tempo. “L’aggressore è uno studente del terzo anno, un operatore della scuola da lungo tempo” – così ha informato il preside dell’istituto scolastico in questione, anch’egli rimasto attonito da quanto accaduto nella scuola da lui presieduta.

“Abbiamo lottato per salvare vita di un uomo che ha riportato ferite molto gravi a causa di un machete. Sfortunatamente, nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo” – queste le parole del portavoce dei soccorritori di Praga. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto oggi a Praga.