Pixie Curtis, la milionaria 11enne che guadagna 100mila Euro al mese. La madre: "Basta, deve pensare alla scuola"

Pixie Curtis, una ragazzina di soli 11 anni, sta facendo scalpore nel mondo degli affari con il suo straordinario successo imprenditoriale. Con un patrimonio netto di circa 7 milioni di euro, Pixie è una delle più giovani imprenditrici australiane e ha guadagnato la sua fortuna attraverso il suo marchio di accessori per capelli chiamato Pixie’s Bows.

La madre di Pixie, Roxy Jacenko, è una nota donna d’affari australiana, mentre suo padre Oliver Curtis è un ex banchiere. Insieme, hanno accompagnato Pixie e suo fratello in viaggi di lusso in giro per il mondo, tra jet privati, ristoranti di alto livello e alberghi di lusso. Le vacanze estive di Pixie hanno destato l’invidia dei suoi coetanei e di tutti coloro che la seguono sui social media, poiché ha documentato ogni tappa con foto mozzafiato.

La giovane imprenditrice di Sydney ha iniziato la sua attività di accessori per capelli con l’aiuto della madre, una guru delle pubbliche relazioni. Successivamente, negli ultimi anni, ha lanciato anche una linea di fidget spinner, piccoli oggetti utilizzati come giocattoli o antistress. La sua linea chiamata Pixie’s Fidgets ha ottenuto un incredibile guadagno di oltre 100mila euro in soli trenta giorni.

Nonostante la sua giovane età, Pixie ha già speso una notevole quantità di denaro per se stessa. Durante la sua ultima festa di compleanno, ha investito quasi 23mila euro per celebrare l’evento in grande stile, con un DJ, fuochi d’artificio e un fotografo professionista. Sorprendentemente, sua madre ha speso ben 190mila euro per acquistare un’automobile per Pixie. Questi fatti hanno portato la giovane imprenditrice australiana a essere considerata tra le più ricche minorenni del paese.

Tuttavia, la madre di Pixie ha annunciato recentemente che la figlia smetterà di lavorare. Nonostante le proiezioni degli esperti che indicavano che, raggiunti i 18 anni, il patrimonio di Pixie potrebbe superare i 21 milioni di dollari, sembra che l’attività imprenditoriale della giovane stia arrivando al termine. La madre ha dichiarato che è giunto il momento che Pixie si concentri sulla scuola anziché sul lavoro.

Questa decisione, sebbene possa sorprendere molti, riflette l’importanza che la famiglia di Pixie attribuisce all’istruzione e al benessere della bambina. Nonostante il suo incredibile successo imprenditoriale, è fondamentale che Pixie abbia un’infanzia equilibrata, dedicandosi anche agli studi e a tutte le esperienze che solo la scuola può offrire.