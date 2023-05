Perde il controllo del motoscafo e investe una bimba di 6 anni, inutili i soccorsi

Una bambina di sei anni è rimasta coinvolta in un grave episodio su una spiaggia delle Filippine: Sciamira Ziah Banquil stava giocando lungo la riva della Paliton Beach, sull’isola di Siquijor, mentre gli abitanti del villaggio locale stavano organizzando una gara di velocità in motoscafo. la scorsa domenica 21 maggio.

La bimba sarebbe stata coinvolta da uno dei mezzi acquatici dopo che la persona alla guida – risultata peraltro vincitrice della gara – ha perso il controllo ed è finita sulla sabbia, investendo la bimba e un’altra spettatrice, Alixa Buhian, 24 anni. Entrambe sono state portate d’urgenza in ospedale: la ragazza si è salvata, ma Sciamira è stata dichiarata deceduta all’arrivo in pronto soccorso a causa delle gravi lesioni riportate.

Gli agenti di polizia di San Juan hanno poi arrestato il conducente del motoscafo, James Sumalpong, che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. “Ha improvvisamente accelerato quando si stava avvicinando alla riva. È successo così in fretta che non sono riuscita a correre da mia figlia in tempo“, ha raccontato il papà di Sciamira. Mentre il cugino della bimba, Jerby Factularin, ha dichiarato: “La famiglia è profondamente colpita. Tutti amavano così tanto Sciamira. Ora vogliamo che venga fatta giustizia“.

L’investigatore della polizia di San Juan, il sergente Carry Grencio, ha dichiarato: “Sulla base della nostra indagine, il conducente ha colpito le persone mentre erano sulla riva dopo che il suo mezzo ha avuto un malfunzionamento. Gli organizzatori avevano un permesso per tenere la regata“. In una dichiarazione, l’organizzatore della regata Bancarera Philippines ha affermato tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina.

La speranza è che situazioni simili possano essere prevenute in futuro, affinché le spiagge rimangano luoghi sicuri per il divertimento e la gioia di tutti. La giustizia deve essere fatta per Sciamira e la sua famiglia e si spera che situazioni come questa possano servire come un duro monito per prevenire incidenti di questo genere e proteggere la vita dei bambini.