Pelè, la madre centenaria non sa ancora della morte, come racconta la sorella del campione

Pelé, grande campione di calcio, ha perso la sua battaglia contro il tumore all’età di 82 anni. Un calciatore che tutti quanti hanno amato e un campione la cui dipartita ha lasciato stupefatti e attoniti gli appassionati di calcio e non solo. Una morte che la madre del campione ignora totalmente. La mamma di O’ Rei non sa ancora che il figlio non c’è più.

Sono le parole della sorella di O Rei, Maria Lucia che si prende cura della sua mamma alla quale non ha ancora dato la tragica notizia. La sorella più volte ha parlato con Dona Celeste delle condizioni del figlio pregando anche per lui affinché si rimettesse. Al giornale brasiliano Espn, la sorella di O Rei ha spiegato così lo stato in cui versa la donna: “Lei non lo sa. Parliamo, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: ‘Preghiamo per lui. Non è cosciente”.

Il 20 novembre scorso, la madre del campionissimo aveva compiuto 100 anni e il figlio l’ha celebrata con un post sui social dove ha espresso tutto l’amore per la sua mamma che le ha insegnato il valore della pace e dell’amore. Pelé aveva condiviso anche delle foto proprio per onorarla e celebrarla come merita ringraziandola per essere insieme.

Maria Lucia ha poi raccontato degli ultimi momenti di Pelé e della sua sofferenza e di quanto il loro legame fosse forte. Sa benissimo che il percorso sulla terra prima o poi deve finire, ma la sua morte le ha spezzato il cuore, anche perché Pelé era assolutamente cosciente del fatto che la sua fine fosse vicina.

Ha affrontato la morte in maniera calma proprio perché si metteva nelle mani di Dio, essendo lui molto religioso. Infine, la sorella rivolge un ultimo pensiero al calcio e a quanto grande sia stato Pelé con queste parole: “Penso che il calcio muoia un po’ insieme a lui. Quello che ha rappresentato, quello che ha vissuto nel mondo del calcio sarà molto difficile da superare”.