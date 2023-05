Pasta cotta nel bosco: il mistero dei 200 chili di spaghetti e maccheroni abbandonati lungo un ruscello

Chi ha scaricato centinaia di chili di pasta cotta lungo il corso di un ruscello in un bosco? Questa è la domanda che si sono posti i residenti di Old Bridge, una città di circa 67mila abitanti nel New Jersey, dopo aver scoperto l’insolito ritrovamento. L’evento è stato segnalato da Nina Jochnowitz, una residente del posto ed ex candidata al consiglio comunale, che ha fotografato l’enorme striscia di spaghetti e maccheroni (circa 200 kg secondo la sua stima) e ha postato l’immagine su Facebook, oltre ad aver allertato le autorità.

La foto ha scatenato la fantasia degli utenti dei social network, che hanno ipotizzato le cause più disparate per spiegare il fenomeno. Alcuni hanno parlato di uno scherzo di studenti, altri di un tentativo fallito di preparare una carbonara gigante, altri ancora di un rito esoterico o di un’offerta agli animali selvatici.Tuttavia, la spiegazione più probabile sarebbe legata a delle carenze nel sistema di smaltimento dei rifiuti della città. Il ruscello che attraversa la città è da tempo preso d’assalto dallo scarico di rifiuti illegali, e il dipartimento dei lavori pubblici ha confermato di aver trovato 15 barili carichi di pasta abbandonati lungo la riva.

Le conseguenze del gesto

Jochnowitz ha criticato l’amministrazione comunale per la mancanza di raccolta dei rifiuti sfusi, che favorisce l’accumulo di spazzatura in tutta la township. Ha anche sottolineato lo spreco alimentare e l’inquinamento ambientale causati da questo gesto irresponsabile. Infatti, la pasta cotta rappresenta un pericolo per la fauna e la flora del bosco, in quanto può alterare l’equilibrio ecologico e favorire lo sviluppo di batteri e funghi. Inoltre, la pasta cotta è un alimento prezioso, che avrebbe potuto essere consumato o donato a chi ne ha bisogno.

Jochnowitz ha lanciato un appello alla responsabilità dei cittadini, invitandoli a non gettare i rifiuti nel bosco e a segnalare eventuali casi simili. Ha anche chiesto alle autorità di intensificare i controlli e le sanzioni per chi inquina l’ambiente. Ha infine espresso il suo rammarico per il fatto che una città come Old Bridge sia diventata famosa per un episodio così negativo, che offusca le tante bellezze e le tante risorse del territorio.

È importante che ognuno faccia la propria parte per combattere lo spreco alimentare e proteggere l’ambiente. Ciò include segnalare episodi come questo e promuovere buone pratiche di gestione dei rifiuti nelle comunità. Insieme, si può fare la differenza e preservare le bellezze naturali dei nostri territori per le generazioni future.