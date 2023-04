Parigi mette al bando i monopattini elettrici a noleggio

Parigi è diventata la prima città al mondo a scegliere tramite il voto di vietare i monopattini elettrici a noleggio, dopo una serie di incidenti mortali avvenuti nel Paese, ed in tutta Europa, che hanno coinvolto questo particolare tipo di mezzo di trasporto. Con una mossa destinata a essere studiata con interesse nel resto del pianeta, la capitale francese ha rigettato i controversi monopattini con una maggioranza del 90% in un referendum che si è svolto domenica.

L’esito del voto arriva dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto i veicoli negli ultimi anni, con Parigi e altre città europee coinvolte nel problema. Nel 2019, un uomo è stato investito da un furgone e ucciso, diventando la prima vittima di uno monopattino elettrico a Parigi. Nel 2022 la polizia ha segnalato più di 400 incidenti, con 459 feriti gravi. Sono circa 15mila gli esemplari questi mezzi a Parigi che possono essere noleggiati utilizzando un’app mobile e poi lasciati ovunque, anche sulla Senna.

A seguito di una diffusa opposizione, il municipio ha organizzato il sondaggio ponendo la domanda: “Continuiamo o no con i monopattini a noleggio?“. Poco dopo le 22 di domenica, un portavoce di Ville de Paris ha affermato che “il no ha vinto con il 90% dei voti“. Sono tre le società che gestiscono servizi di monopattini a Parigi, Lime, Tier e Dott , ma ora dovranno interrompere l’attività.

I marchi avevano pubblicizzato i veicoli come un’alternativa efficace e non inquinante al trasporto pubblico. Secondo uno studio commissionato dal Comune a maggio, il 71% degli utilizzatori abituali degli scooter ha meno di 35 anni e quasi un terzo sono studenti. Pochi si sono preoccupati di caschi o assicurazioni, e molti degli incidenti in cui sono stati coinvolti non sono stati denunciati.

Nonostante un‘affluenza molto bassa domenica, con meno del 5% degli aventi diritto che ha votato, il risultato è ora vincolante, e a partire dal primo settembre non verranno rinnovati i contratti con i tre operatori. “Prendiamo atto di questa consultazione inedita, la cui partecipazione sarebbe potuta essere più ampia e rappresentativa se le modalità della votazione fossero state differenti“, hanno commentato gli operatori in un comunicato, specificando che avrebbero potuto esserci “più seggi, scrutinio elettronico, informazione comunale“.