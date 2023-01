Ascolta questo articolo

Dopo la strage avvenuta al Bataclan anni fa che ha causato la morte di diverse persone, tra cui molti giovani, a seguito di atti terroristici, la capitale francese torna nuovamente nel mirino della cronaca e soprattutto nella paura. Presso la Gare du Nord, la stazione di Parigi, questa mattina intorno alle 6.45, quindi un orario in cui molti vanno al lavoro, un uomo ha accoltellato sei persone. Scopriamo insieme la dinamica e cosa sia successo.

Secondo quanto riporta la gendarmeria francese, l’aggressore avrebbe accoltellato le sei persone con un coltello e, tra di loro, ci sarebbe anche un agente. I sei soggetti accoltellati, sempre in base alle fonti, hanno riportato ferite lievi, e uno di loro sarebbe grave, come riporta l’agenzia Reuters. L’aggressore è già stato identificato dal momento che la gendarmeria ha aperto il fuoco su di lui ferendolo.

Gérald Darmanin, il Ministro dell’Interno Francese, non appena saputo la notizia, si è recato immediatamente sul posto, ovvero alla Gare du Nord, dove è avvenuta la tragedia, complimentandosi con le forze dell’ordine per aver agito in modo rapido e coraggioso. L’attentatore è stato poi allontanato e, come per le altre vittime che ha colpito, neanche nel suo caso, le ferite sono gravi.

La zona, in cui si è verificata l’aggressione, è stata delimitata con un nastro per il perimetro di sicurezza, considerando che si tratta di un orario di punta per i tanti francesi che vanno al lavoro. Si sono registrati soltanto alcuni ritardi e treni bloccati o arrivati in ritardo proprio a causa dell’aggressione avvenuta in stazione.

L’aggressore è tuttora in ospedale in prognosi riservata a causa del proiettile che avrebbe raggiunto il torace. L’agente ferito non era in servizio e si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. La Procura di Parigi ha aperto una inchiesta in modo da capire come comportarsi e agire di conseguenza.