Papa Francesco chiede apertura verso i migranti e i poveri: il suo messaggio di speranza dall’Ungheria

Papa Francesco ha concluso il suo viaggio di tre giorni in Ungheria con una messa nella piazza centrale di Budapest, Piazza Kossuth Lajos. Nel suo discorso, il pontefice ha parlato della tristezza e del dolore che sente nel vedere le porte chiuse verso i migranti e i poveri. Ha chiesto alle persone di aprire le loro porte e i loro cuori verso coloro che sono in difficoltà, di non essere egoisti, individualisti o indifferenti. Il Papa ha anche sottolineato che le comunità ecclesiali dovrebbero essere aperte verso gli altri.

Il pontefice ha sottolineato che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli altri. Ha detto che i pastori, compresi i sacerdoti e i vescovi, dovrebbero essere degli esempi da seguire per gli altri. Ha invitato i pastori ad essere gentili e amorevoli, a non approfittare del loro ruolo, a non opprimere il gregge affidato a loro, a non rubare lo spazio ai fratelli laici e a non esercitare un’autorità rigida.

La piazza in cui si è tenuta la messa del Papa è stata costruita in stile neoclassico e contiene l’edificio del Parlamento, il Museo Etnografico e il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, oltre a vari altri monumenti, memoriali e statue. La messa del Papa ha attirato circa 50.000 persone, tra cui la presidente della Repubblica d’Ungheria, Katalin Novak, e il primo ministro Viktor Orban, entrambi presenti nelle prime file.

Il discorso del Papa sulla povertà e l’immigrazione ha una grande importanza in un momento in cui il mondo sta affrontando una crisi migratoria senza precedenti. Molti paesi stanno cercando di limitare l’immigrazione, spesso chiudendo le loro porte ai migranti. Questa situazione rende ancora più urgente il bisogno di aprire i nostri cuori e le nostre case a coloro che sono in difficoltà.

La chiusura delle porte verso i migranti e i poveri è solo uno dei problemi che il Papa ha affrontato durante il suo viaggio in Ungheria. Il pontefice ha anche parlato della necessità di rispettare la dignità umana, dell’importanza di proteggere la famiglia e dell’esigenza di creare un mondo più giusto e solidale. Questi sono tutti problemi importanti che riguardano non solo l’Ungheria, ma l’intero mondo.