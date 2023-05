Panama, scossa di terremoto di magnitudo 6.6 a 50 km da Puerto Obaldia

Nella notte tra ieri mercoledì 24 e oggi giovedì 25 maggio il territorio panamense è stato scosso da una forte scossa di terremoto. Il sisma ha avuto una potenza di 6.6 sulla scala Richter ed è stato avvertito in molte zone del Paese, spaventando i residenti. L’epicentro del terremoto si è verificato in mare, a circa 50 chilometri da Puerto Obaldia.

Il Servizio di monitoraggio geologico Usa (Usgs) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato la scossa, che si è verificata alle 5.05 della notte italiana. Poco dopo, è stata avvertita un’altra scossa di magnitudo 4.9.Al momento, non sono ancora noti i danni causati dalla scossa.

Le autorità stanno monitorando la situazione, ma non ci sono segnalazioni di feriti o morti. Tuttavia, la paura di un possibile tsunami ha subito scatenato un allarme tra la popolazione, che temeva che l’evento potesse ripetersi, come già successo in passato. Tuttavia, l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso la possibilità di un’allerta tsunami nel Paese, rassicurando così la popolazione.

Il Sistema di protezione civile di Panama ha anche fatto sapere che il terremoto si è sentito anche in altre zone del Paese come il Darién e Panama Ovest, ma per ora non ci sono segnalazioni di danni. La situazione, comunque, resta in fase di monitoraggio attivo, per evitare il rischio di eventuali conseguenze. La popolazione è stata invitata a mantenersi informata tramite i canali ufficiali e di rispettare le misure di sicurezza.

L’evento tellurico, verificatosi in tarda serata, ha scosso energicamente le zone limitrofe del Paese, provocando non pochi disagi e molta paura tra la popolazione e causando diversi danni alle strutture edilizie vicine alla zona dell’epicentro. La situazione attualmente è in corso di valutazione e monitoraggio costante, onde verificare eventuali ripercussioni sull’ecosistema e sulla salvaguardia della vite di tutti i cittadini coinvolti.