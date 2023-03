L’amore di un genitore è talmente tanto potente e forte che può arrivare anche ad uccidere pur di difendere la propria figlia e impedirle di soffrire e che qualcuno possa farle ancora del male. La vicenda che raccontiamo ha avuto luogo negli USA dove un padre, sapendo le atrocità che subiva la figlia da parte di un pedofilo, ha deciso di vendicarsi uccidendolo a colpi di corna d’alce per poi assumersi le proprie responsabilità e ammettere le sue colpe.

Sembra che il pedofilo avesse molestato sua figlia, arrivando anche a seguirla e perseguitarla fino all’asilo. A quel punto, il padre, preso dalla rabbia, ha deciso di farsi giustizia da solo, prima arrivando a picchiarlo per poi assestargli il colpo di grazia con delle corna d’alce. L’8 marzo, Levi Axtell è arrivato alla stazione di polizia completamente coperto di sangue ammettendo il misfatto.

In ginocchio, ha raccontato ai poliziotti quanto successo, ovvero di aver ucciso Lawrence V. Scully, un uomo di 77 anni colpevole di essere il pedofilo che molestava la figlia. Ha ammesso di aver agito prima, colpendolo con una pala e poi con le corna dell’alce assestandogli i colpi finali che lo hanno tramortito. A quel punto, ha voluto essere ammanettato arrivando anche a minacciare e uccidere altri.

Il cadavere del 77enne, pedofilo, è stato trovato nella sua casa a nord di Duluth. Un vicino ha anche raccontato che qualcuno, evidentemente il padre della bambina, ha rotto un vetro per fare irruzione nella casa dell’uomo. Scully, in passato, nel 1979, aveva già subito una condanna per molestie nei confronti di una bambina di 6 anni.

Nel 2018, lo stesso Axtell accusò Scully di seguire sua figlia sino all’asilo con il suo furgone nei pressi della struttura, domandando anche alla polizia di intervenire e chiedendo anche un ordine di protezione contro l’uomo. Una richiesta che è stata respinta con lo stesso Axtell che, su Facebook, ha scritto: “L’unico rimedio contro i pedofili? Un proiettile”.

Venerdì 10 marzo è stato condannato con l’accusa di omicidio e con una cauzione da un milione di dollari.