Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Il caso del fumetto pornografico assegnato a una studentessa di 13 anni solleva importanti questioni riguardo all'educazione e alla protezione dei minori. Mentre è fondamentale promuovere la consapevolezza e l'inclusione, è altrettanto importante stabilire limiti adeguati per ciò che viene insegnato ai giovani. L'equilibrio tra l'apertura mentale e la tutela dei valori familiari è una sfida complessa. Sarebbe auspicabile che le scuole affrontino questi temi sensibili con una maggiore considerazione per i genitori e per le diverse sensibilità culturali, in modo da creare un ambiente educativo sicuro e rispettoso per tutti i ragazzi.