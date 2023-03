Le vacanze sono momenti spensierati e felici che si passano con i familiari o amici. In alcuni luoghi di villeggiatura, come la Thailandia, capita di essere attaccati da delle scimmie che si rivelano particolarmente aggressive, come è accaduto a un uomo, padre di famiglia che, per evitare una aggressione al piccolo che teneva in braccio, ha combattuto contro le scimmie. Vediamo come ha fatto e quale è stato l’esito di questa disavventura.

Riley Whitelu ed Elayna Carausu sono una coppia di influencer in giro per il mondo e, proprio durante uno dei loro viaggi sull’isola di Ko Phi Phi, in Thailandia, l’uomo, padre di due bambini di cinque anni e un anno, ha dovuto cercare di metterli in salvo altrimenti rischiavano di essere aggrediti dalle scimmie.

La famiglia si è spostata in questa zona della Thailandia proprio per mostrare ai bambini questo particolare tipo di scimmia considerata alquanto aggressiva. Nel video ormai diventato virale, si nota come le scimmie vogliano appropriarsi dello zaino fucsia posizionato sotto l’albero, forse consapevoli del fatto che contenga del cibo.

Il padre, accortosi e capendo la loro intenzione, prova ad avvicinarsi per allontanarlo, con il figlio in braccio, ma le scimmie mostrano loro i denti provando così ad attaccarlo. Le scimmie cominciano a circondarli con l’intenzione di volergli saltare addosso, mentre il figlio comincia a piangere, molto probabilmente per la paura.

L’uomo, molto probabilmente, per difendersi, prova ad alzare il pugno della mano facendo il gesto di colpirle, anche solo per finta, ma le scimmie sembrano non curarsene e continuano a non arrendersi. Alla fine, l’uomo riesce a riprendere lo zaino contenente gli effetti personali, ma nel tentativo viene morso a una mano da una delle scimmie. Inevitabile che il video dell’attacco delle scimmie abbia fatto il giro del web diventando molto popolare tra i social.