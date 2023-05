La vicenda ha sconvolto la città di Oviedo, nelle Asturie, in Spagna. Questa mattina, due gemelle hanno perso la vita dopo essere cadute dal quarto piano di un edificio. L’impatto con il suolo è stato violentissimo, non lasciando loro scampo: le bambine sono decedute sul colpo. È stato il padre a scoprire i loro corpi, affacciandosi da un’altra finestra dell’abitazione. La madre è stata portata in ospedale per ricevere assistenza psicologica.

La famiglia delle due ragazze, originaria della Russia, viveva in quell’edificio da molto tempo. La coppia ha anche un altro figlio di 10 anni, che fortunatamente al momento dell’accaduto si trovava a scuola. Le indagini sono state avviate per comprendere le cause dell’accaduto. Al momento, non è ancora chiaro se si sia trattato di una fatalità o di un gesto volontario. La polizia, per ora, esclude l’intervento di terze persone. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino.

Purtroppo, meno di tre mesi fa, un fatto simile ha colpito Sallent, nella provincia di Barcellona. In quel caso, due gemelle di 12 anni si sono gettate dal balcone, ed una di loro non ce l’ha fatta. È un ricordo che ancora brucia nella mente degli abitanti di Sallent, e ora anche Oviedo si trova ad affrontare una situazione del genere.

È importante che in momenti come questi si offra sostegno alle famiglie coinvolte, sia dal punto di vista psicologico che pratico. La perdita di una vita umana è un evento devastante, che lascia sempre un vuoto incolmabile. Auspichiamo che le autorità competenti facciano luce su queste tragiche vicende, fornendo risposte e supporto a coloro che ne hanno bisogno.

In queste circostanze, è fondamentale riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di prestare attenzione ai segnali di disagio e sofferenza delle persone che ci circondano. Soprattutto, è importante ricordare che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma una dimostrazione di coraggio e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.