Oscar Pistorius: a 10 anni dall’omicidio della fidanzata, sta per essere liberato e avrà la scorta

Sono passati esattamente 10 anni dal fatale San Valentino del 2013, quando Oscar Pistorius uccise la fidanzata, la modella Reeva Steenkamp. L’ex atleta paraolimpico sparò quattro colpi di pistola che attraversarono la porta del bagno, all’interno del quale lei si era rifugiata, nella loro casa a Pretoria, in Sudafrica.

Pistorius cercò di difendersi, dicendo che pensava di sparare ad un ladro e non alla compagna 29enne, ma la sua versione non fu ritenuta veritiera e e venne condannato a 13 anni e 5 mesi di prigione. Il 36enne potrebbe essere rilasciato tra poche settimane, grazie alla libertà vigilata dopo aver scontato metà della sua condanna.

Tra enormi polemiche, la polizia di Johannesburg fornirà all’atleta una scorta, dopo aver sentito voci che Pistorius diventerà un bersaglio per i criminali, intenzionati a vendicare l’uccisione della Steenkamp. Pistorius era noto per avere amici della malavita, inclusi alcuni che lavoravano come sicari. Gli investigatori hanno scoperto che il nome di Pistorius sta circolando tra la malavita della città e gli assassini a contratto.

Se messo il libertà vigilata, le autorità si metteranno in contatto con la sua famiglia per capire modo migliore per tenerlo al sicuro dai pericoli, ed offriranno il loro sostegno. “Oscar è un assassino, ma una volta scontata la pena dovrebbe essere in grado di ricostruire la sua vita e vivere in sicurezza”, ha commentato una fonte. “La polizia, naturalmente, non ha simpatia per gli assassini, ma merita una protezione completa da qualsiasi danno e questo è ciò che gli sarà dato“.

In una intervista esclusiva de La Repubblica con Peet Van Zyl, suo manager, ha recentemente raccontato la vita attuale dell’ex atleta. “È cambiato, gli sono caduti i capelli, è molto stempiato, fuma una sigaretta dopo l’altra” ha commentato Van Zyl, aggiungendo che Pistorius sa che non potrà tornare alla sua carriera sportiva vista l’età, e che quindi “si è messo a studiare business administration e settore immobiliare. Si occuperà di proprietà e di case. Ora pulisce i bagni della struttura, il suo lavoro è quello“.