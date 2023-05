Nuovo naufragio nel mar Mediterraneo, almeno tre persone decedute al largo di Mykonos

L’ennesima disgrazia naufragio avvenuto nel Mediterraneo ha fatto segnare delle vittime nell’area nord-est dell’isola di Mykonos, in Grecia. La Guardia costiera ha dichiarato di aver recuperato tre salme di due donne e un uomo. La richiesta di soccorso è giunta alle 6.30 di questa mattina ma nonostante l’intervento delle unità navali della Guardia costiera, solamente due persone sono state salvate.Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, a bordo dell’imbarcazione ci sarebbero state 17 persone, tra cui quattro o cinque donne e una bambina di sette anni. Nessuno indossava un salvagente.

Il numero di dispersi potrebbe raggiungere le 12 unità, aumentando le già scarse possibilità di sopravvivenza dato che un naufragio in mare aperto, soprattutto senza alcuna protezione, può rappresentare una sfida impegnativa per qualsiasi corpo umano. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono state avviate con l’impiego di tre elicotteri, quattro navi della Guardia costiera e una nave da mare aperto appartenente a un privato oltre ad un gruppo specializzato per la ricerca sottomarina e alcuni mezzi di terra per scandagliare le coste.

Tuttavia, le possibilità di trovare sopravvissuti dopo un lungo periodo a mare, senza alcuna protezione e sottoposti a stress e affaticamento, tendono a ridursi drasticamente con il passare del tempo.

Questo nuovo naufragio conferma ancora una volta la tragedia dell’emergenza migratoria nel Mediterraneo, dove tante persone tentano di sfuggire a situazioni di precarietà e violenza rischiando la vita a bordo di imbarcazioni precarie e sovraffollate. La comunità internazionale è chiamata ad una maggiore e più efficace azione per prevenire queste disgrazie e garantire la sicurezza di chiunque tenti il difficile percorso della fuga dal proprio Paese.

La vicenda in questione – che ha registrato almeno tre vittime – è solamente l’ultimo episodio di una serie di naufragi e incidenti che, purtroppo, sono diventati all’ordine del giorno. Si tratta di una situazione che non può essere più ignorata e che richiede l’adozione di nuove politiche e soluzioni adeguate per far fronte alla grande sfida dell’immigrazione.