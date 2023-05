Un recente post su Reddit ha scatenato una discussione appassionata riguardo alla delicata questione della conciliazione tra lavoro e famiglia. Una giovane donna di 29 anni si è sfogata, condividendo la sua frustrazione per la richiesta di sua madre di essere pagata per prendersi cura del nipote quando la madre dovrà tornare al lavoro dopo la maternità. Mentre la questione sembra essere complessa e personale, molti utenti hanno espresso opinioni divergenti su questa delicata situazione.

La giovane mamma, desiderosa di rientrare al lavoro dopo la fine del periodo di congedo di maternità, ha chiesto l’aiuto di sua madre per prendersi cura del suo neonato. La nonna avrebbe rifiutato la richiesta, affermando di essere troppo vecchia e di aver già fatto la sua parte nel crescere i propri figli. Inoltre, avrebbe suggerito che la coppia avrebbe dovuto considerare l’opzione di uno stile di vita più tradizionale, con il padre che lavora e la madre che si prende cura del bambino a tempo pieno.

E qui la nonna avrebbe sorpreso la figlia, affermando che avrebbe accettato di prendersi cura del nipote solo a fronte di un compenso di 18 Euro all’ora, oltre alle spese aggiuntive se il bambino fosse tornato a casa in ritardo. Inoltre avrebbe richiesto l’acquisto di attrezzature come seggiolino per l’auto, passeggino e biberon per la sua casa, sostenendo che ciò compenserebbe l’impegno richiesto per portare il bambino da lei. Vale la pena notare che la nonna si rifiuta di entrare nella casa della figlia per motivi personali.

Mentre alcuni utenti hanno espresso solidarietà alla giovane mamma, ritenendo che sia ragionevole chiedere il sostegno di un membro della famiglia senza richiedere un pagamento formale, altri hanno adottato una prospettiva più critica. Alcuni hanno sostenuto che la madre non è obbligata a fare da babysitter e che la coppia dovrebbe aver pianificato in anticipo questa situazione durante la gravidanza.

Altri hanno suggerito che la giovane donna dovrebbe aver riflettuto meglio prima di decidere di avere un figlio se non poteva permettersi di prendersene cura adeguatamente.