Non ce l’ha fatta la 95enne australiana colpita col taser dalla polizia

La donna australiana di 95 anni che era stata colpita con un taser da un poliziotto la scorsa settimana non ce l’ha fatta. Clare Nowland è infatti deceduta mercoledì, dopo essere caduta ed aver sbattuto la testa in seguito all’intervento della polizia presso la casa di riposo nella quale era una paziente, ed ora l’agente protagonista del gesto rischia il processo.

Clare, che era affetta da demenza, si è fratturata il cranio cadendo a terra dopo essere stata colpita dall’agente 33enne Kristian White il 17 maggio. White era uno dei due poliziotti che avevano risposto alla chiamata presso una casa di cura specializzata nel New South Wales, dopo che il personale aveva riferito che la 95enne aveva preso un coltello da bistecca dalla cucina.

Con la posata da tavola in una mano. l’anziana pensionata si stava avvicinando ai due agenti “a passo lento“ con l’aiuto di un deambulatore, quando White ha scaricato contro di lei il suo taser, come confermato dopo il fatto da Peter Cotter, vice commissario delle forze di polizia del luogo. White è stato inizialmente sospeso con stipendio ed accusato di aver causato incautamente gravi danni fisici, mentre la polizia ha dato il via ad una indagine interna.

La polizia australiana ha rifiutato di rilasciare filmati dell’incidente, che sono stati ripresi dalla body-cam degli agenti, ed ha affermato che i danni riportati dalla donna sono il risultato della sua caduta a terra, non dalla scossa elettrica del taser. Le accuse saranno ora riformulate dopo che la Nowland è deceduta in un ospedale di Cooma per i danni riportati nella caduta, e l’agente rischia una condanna fino a 10 anni.

L’uso della forza contro la donna incapace ha acceso un dibattito nazionale in Australia sulle pratiche della polizia e sulle procedure del personale di assistenza agli anziani. I poliziotti possono infatti usare taser sui sospetti solo quando le loro vite sono minacciate.