Niente sesso prima del matrimonio, rimane vergine a 35 anni: "Sono orgogliosa di me stessa"

Sonali Chandra, una donna di 35 anni di origine indiana ma residente negli Stati Uniti, ha recentemente destato l’attenzione sui social media per la sua dichiarazione di essere vergine e per la sua ferma opposizione ai “metodi americani” di relazioni romantiche. Sotto il motto “Dating different” (frequentati con qualcuno in maniera diversa), Sonali ha scelto di seguire le sue radici culturali e di mantenere intatte le sue convinzioni sessuali.

La sua decisione di aspettare fino al matrimonio per avere rapporti sessuali è una scelta personale che riflette i valori tradizionali del suo Paese di nascita. In un’intervista con Insider, Sonali ha spiegato che per lei è essenziale avere un anello al dito prima di condividere l’intimità fisica con qualcuno. Questo impegno personale è diventato motivo di ammirazione da parte di molti utenti dei social media, ma ha anche attirato l’attenzione indesiderata da parte di coloro che vedono Sonali come un “oggetto di conquista“.

Determinazione a seguire i suoi principi

Sonali è ben consapevole che la prima volta può essere dolorosa, ma la sua determinazione a seguire i suoi principi è inamovibile. Per lei, le relazioni di passaggio e le avventure di una notte non sono ciò che cerca nella sua vita. Ha rivelato che suo padre le ha suggerito più volte di provare l’app di appuntamenti più famosa al mondo, Tinder, considerandola una scelta ideale per incontrare nuove persone.

Tuttavia, Sonali ha respinto questa possibilità, basandosi sulle sue esperienze negative con le persone che ha conosciuto di persona. La giovane donna ha raccontato di aver avuto nove tentativi di relazione con uomini che non hanno accettato la sua decisione di aspettare il matrimonio per avere rapporti sessuali. Questi uomini hanno cercato di farle cambiare idea, ma Sonali è rimasta fedele a se stessa e ai suoi valori. Ha persino subito il “ghosting” da parte dell’ultimo uomo con cui aveva iniziato una relazione, un’esperienza che l’ha profondamente ferita.

Sonali si sente orgogliosa di portare avanti gli antichi valori tradizionali della sua cultura indiana. Per lei, il sesso era un tabù in passato, ma ora viene troppo banalizzato, soprattutto negli Stati Uniti. La sua scelta di mantenere la castità fino al matrimonio è un modo per onorare la sua cultura e i principi che ritiene importanti.