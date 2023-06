Muore di infarto al call center, i colleghi: "Abbiamo dovuto continuare a lavorare vicino al corpo per due ore"

Un episodio agghiacciante ha scosso la società di call center Konecta BTO, fornitore di servizi per importanti aziende come Iberdrola, Movistar, Vodafone e Inditex. È accaduto il 13 giugno presso l’edificio numero 26 di Calle San Romualdo, Madrid , e riportato da Elmundo. I dipendenti di Konecta hanno continuato a lavorare per due ore accanto al corpo senza vita di una loro collega.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo l’una, quando Inmaculada, un’operatrice telefonica di mezza età impiegata dalla società Konecta per fornire assistenza, è improvvisamente crollata sul posto di lavoro. I suoi colleghi hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. I servizi sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso sul luogo di lavoro. “Quelli del Samur non potevano fare nulla. L’hanno coperta con una coperta e se ne sono andati“, hanno dichiarato fonti della CGT, uno dei sindacati che insieme a UGT e USO hanno denunciato il caso.

La risposta dell’azienda Konecta non ha mancato di suscitare polemiche. Da un lato, l’azienda afferma che ai dipendenti è stata data la possibilità di telelavorare, di trasferirsi in un altro stabilimento o di tornare a casa. Sottolineano che nessuno è stato costretto a rimanere al proprio posto e che tutti i protocolli di emergenza sono stati rispettati. Inoltre, hanno specificato che i dipendenti continuano a lavorare da remoto anche una settimana dopo.

Ma i sindacati hanno raccontato una storia diversa. Attraverso messaggi scambiati su WhatsApp tra gruppi di lavoratori e delegati sindacali, è emerso che alcuni colleghi avevano chiesto se potessero andarsene dopo la dipartita della loro compagna di lavoro. La risposta che hanno ricevuto è stata sconcertante: “Sì, è venuto a mancare un collega… e continuiamo a telefonare“. Gli operatori del call center hanno quindi continuato a rispondere alle chiamate di assistenza degli utenti di Iberdrola mentre il corpo di Inmaculada giaceva avvolto in una coperta.

La scomparsa di Inmaculada ha scatenato l’indignazione dell’Associazione degli Avvocati Pazienti, che ha chiesto all’Ufficio del Procuratore Superiore di Madrid di avviare un’indagine sul caso. L’associazione ha definito questi fatti “gravissimi” e “un reato impronunciabile“, sottolineando l’enorme danno psicologico subito dai dipendenti a causa della negligenza di chi avrebbe potuto evitare tale situazione. Pertanto, è stata richiesta un’indagine ufficiale per far luce sulla vicenda.

Questa storia solleva importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto dei lavoratori nei call center e nelle aziende di servizi simili. È fondamentale garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguati supporti psicologici in situazioni di emergenza. Speriamo che questo caso porti a una maggiore consapevolezza e a miglioramenti concreti nel settore, per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.