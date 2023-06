Multa da 121mila euro per aver guidato a 80 all’ora

Un uomo è stato colpito da una multa davvero salata in Finlandia, e non è la prima volta che gli succede. Anders Wiklof, il “re” delle Isole Aaland, ha ricevuto una sanzione di ben 121mila euro per aver superato i limiti di velocità di 32 chilometri all’ora. La velocità rilevata dalla polizia è stata di 82 chilometri all’ora, mentre il limite consentito era di 50 chilometri all’ora.

La particolarità di questa multa finlandese è che l’importo è calcolato in base alla ricchezza della persona che la riceve. Questo significa che le ammende possono raggiungere cifre astronomiche per coloro che hanno un patrimonio considerevole. Wiklof, presidente di una holding che opera in diversi settori tra cui logistica, servizi elicotteristici, immobiliare, commercio e turismo, è considerato il residente più ricco delle Isole Aaland.

L’uomo ha dichiarato al principale quotidiano delle isole, Nya Aaland, di essere consapevole di aver superato il limite di velocità e di aver tentato di rallentare, ma evidentemente non abbastanza. Tuttavia, nonostante la consapevolezza delle sue azioni, Wiklof si è lamentato della dimensione della multa e delle modalità di calcolo.

Questa non è la prima volta che Wiklof viene multato per eccesso di velocità. Nel 2018, dovette pagare una sanzione di 63.680 euro, mentre cinque anni prima la multa ammontava a 95mila euro. Sembra che l’uomo non abbia imparato la lezione e continui a infrangere le regole stradali. Oltre all’ingente importo da pagare, a Wiklof è stata sospesa la patente di guida per 10 giorni. Questo provvedimento dovrebbe rappresentare un monito per il “re” delle Isole Aaland, incoraggiandolo a rispettare i limiti di velocità e a guidare in modo responsabile.

L’arcipelago delle Isole Aaland si trova nel Golfo di Botnia, tra la città finlandese di Turku e la capitale svedese Stoccolma. È una regione autonoma della Finlandia, situata nel Mar Baltico. Le isole godono di una bellezza naturale straordinaria e sono una meta turistica molto apprezzata.