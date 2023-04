Mongolfiera in fiamme, famiglia si lancia per salvarsi, ma solo la figlia sopravvive

Una coppia messicana è morta e la loro figlia gravemente ferita quando la mongolfiera sulla quale stavano viaggiando ha preso fuoco ed è precipitata a terra. La tragedia è avvenuta sabato a Città del Messico, dove Jose Nolasco di 50 anni, e sua moglie Viridiana Becerril di 38 anni, sono morti durante lo scioccante incidente, che è stato filmato e pubblicato sui social media.

Le autorità messicane hanno detto che la loro figlia, Regina Itzani, si è rotta un braccio quando è saltata dal cesto infuocato. Nonostante l’arto rotto e le ustioni di secondo grado, Regina dovrebbe sopravvivere. La giovane, la cui età al momento non è chiara a causa di report contrastanti dei media locali, ha scattato una foto insieme ai genitori poco prima del loro tragico volo.

La famiglia, originaria della città di Caujimalpa de Morelos, era impegnata in un tour per le rovine preispaniche di Teotihuacan, una popolare meta turistica del Messico. I resoconti dei social media riportano che il viaggio era un regalo di compleanno organizzato da Regina e suo padre, Jose, per Viridiana. “Era il compleanno di mia figlia Viridiana, la mamma di Regina, e avevano preparato questo giro come sorpresa per lei“, ha detto la nonna di Regina, Reyna Gloria Sarmiento.

Il video ripreso da un passante mostra il cesto inondato di fiamme. Il pallone della mongolfiera si affloscia subito dopo ed il cestino precipita a terra, mentre gli occupanti sembrano cadere o saltare fuori. “Mio Dio, la gente sta cadendo“, si sente commentare da qualcuno in spagnolo nel video. Non è chiaro se a bordo della mongolfiera, che sembrava essere ancora legata al suolo, ci fosse un pilota, né chi abbia fatto partire il mezzo.

La polizia messicana ha detto domenica che stanno ancora indagando su cosa abbia causato l’incendio, anche se i primi report locali hanno indicato che potrebbe essere stato un problema collegato al sistema di stoccaggio del carburante. La nonna di Regina ha detto che sua nipote è in condizioni stabili, ma ancora non sa che i suoi genitori sono morti.