Monaco: la Principessa Stéphanie è nonna, il nome scelto per la bambina

Fiocco rosa per la famiglia reale di Monaco, che ha recentemente visto l’arrivo di una nuova aggiunta. Louis Ducruet, figlio della Principessa Stéphanie e dell’ex marito e guardia del corpo Daniel Ducruet, ha infatti rivelato che pochi giorni fa è nata sua figlia, la prima per il giovane rampollo reale e la moglie Marie Hoa Chevallier.

In un post su Instagram condiviso venerdì sia da Louis che da Marie, i neo genitori hanno rivelato di aver scelto per la loro bambina il nome Victoire, la parola francese per “vittoria”. “La nostra piccola famiglia è cresciuta con l’arrivo della nostra piccola Victoire“, hanno scritto nella didascalia della foto, che mostra la gamba della neonata tenuta dal padre con una fascia da ospedale che mostra il suo nome e la data di nascita, il 4 aprile.

Il Principe Alberto di Monaco non vedeva l’ora di condividere la bella notizia della nascita della figlia di suo nipote, annunciandola in pubblico martedì. “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina“, ha detto il Principe Alberto, 65 anni, sul palco dell’Auditorium Rainier III mentre distribuiva i diplomi ai laureati di un programma di volontariato della Croce Rossa.

Victoire è la prima figlia di Louis e Marie, entrambi 31enni, nonché la prima nipote della principessa Stéphanie. La neonata è ora la sedicesima in linea di successione al trono di Monaco. A completare la famiglia è il cane Pancake, che ha aiutato i due, sposati dal 2019, ad annunciare la notizia della loro gravidanza lo scorso anno.

Louis e Marie si sono innamorati al college, e stanno insieme da quando si sono conosciuti in una discoteca di Cannes nel 2011 e hanno scoperto di essere compagni di classe in un vicino college di economia Skema. Entrambi hanno descritto il loro incontro come “amore a prima vista“.