Moglie tradisce marito appassionato di calcio: "lo tradisco ogni volta che guarda una partita"

In un’esplosiva rivelazione riportata dal Daily Star, una donna, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha svelato di aver tradito suo marito ogni volta che lui si concentra sul calcio anziché sul loro matrimonio. Sembrerebbe che il marito sia così ossessionato dal pallone da trascurare completamente la relazione con sua moglie.

Secondo quanto affermato dalla moglie infedele, l’umore del marito è completamente influenzato dalle partite della sua squadra del cuore. Ma non si tratta solo delle partite della sua squadra, l’uomo guarda tutte le partite possibili. “Praticamente ogni sera ha una partita da vedere e non posso mai guardare un film insieme a lui”, ha spiegato la donna.

In seguito a un anno intero di partite, la moglie delusa ha preso una decisione drastica. Mentre il marito è distratto dalle partite, lei ha iniziato una relazione extraconiugale. La donna ha segnalato la sua presenza su un sito di incontri sessuali chiamato IllicitEncounters e ha ora un amante fisso a cui rivolgersi ogni volta che il marito si accomoda sul divano per guardare le partite. “Quando la sua squadra perde, diventa insopportabile e spesso non mi rivolge la parola – ha continuato – Non è normale. Probabilmente questa sua ossessione per il calcio lo limita anche sul lavoro, dove non ha mai ottenuto una promozione. E questo non mi sta affatto bene“.

La moglie affranta e insoddisfatta ha cercato in tutti i modi di farlo ragionare e capire, ma il marito non sembra ascoltare quando si tratta di sport. Così, ogni sabato sera, lei esce e incontra il suo amante. L’amante è più giovane di lei e capisce perfettamente le sue esigenze a letto. Non essendo interessato al calcio, preferisce fare passeggiate all’aria aperta e sotto le coperte dimostra un “vigore inarrestabile”. “Un giorno abbiamo fatto sesso come lo fanno i conigli, in un bosco, e mi è piaciuto tantissimo”, ha rivelato la donna.

Non ha alcuna intenzione di smettere di vedere il suo amante. Ora che le partite sono quasi ogni sera, riesce a incontrare il suo ragazzo anche più di una volta a settimana. Alla fine della stagione, cosa farà? Non crede che suo marito diventerà più piacevole senza il calcio… Quindi continuerà a crearsi spazio per vedere il suo amante, ha confessato senza mezzi termini. Ma la domanda sorge spontanea: perché continua a stare con lui?

“Siamo sposati da 10 anni e sono infelice da molto tempo”, confessa la donna. Tuttavia, qualcosa la trattiene a lui. Non vuole gettare via tutti questi anni trascorsi insieme. Afferma di amarlo ancora… e spera che lui possa cambiare.

Questo incendiario scoop ha già suscitato un vivace dibattito sui social media, con molti utenti che si schierano dalla parte della moglie insoddisfatta e altri che invece criticano la sua scelta di tradire. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa turbolenta storia d’amore.