Modella smembrata e cotta con i ravanelli: arrestati l’ex marito e la sua famiglia

Ascolta questo articolo

Per il sanguinolento omicidio della influencer, modella e socialite milionaria di Hong Kong, Abby Choi, sono comparsi in tribunale lunedì quattro persone. Tutti gli accusati del delitto, che ha scosso la città, sono membri della ex famiglia acquisita della donna, tra i quali il suo ex marito.

La signora Choi era scomparsa da diversi giorni quando la polizia ha trovato il suo corpo smembrato, comprese le gambe in un frigorifero, in una casa di Lung Mei Tsuen, una zona suburbana di Hong Kong a circa 30 minuti di auto dal confine con la Cina continentale. Domenica, le autorità hanno scoperto il cranio di una giovane donna, che si ritiene fosse quello della vittima, in una grande pentola sequestrata nella casa.

Le sue parti del corpo sembrano essere state cotte insieme a “ravanelli verdi e carote”, ha detto la polizia, che ha aggiunto che il cranio recuperato aveva un “piccolo foro“, indicando che potrebbe essere la prova di uno “sparo fatale“. L’ex marito della vittima, Alex Kwong, suo padre Kwong Kau e suo fratello Anthony Kwong sono stati accusati di aver ucciso la modella. Coinvolta nel delitto anche la madre di Alex Kwong, Jenny Li, che è accusata di aver ostacolato il corso della giustizia.

I quattro sono stati arrestati senza possibilità di cauzione, ed Alex è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese con oltre 50mila euro in contanti ed orologi di lusso dal valore di oltre 400mila euro. Dietro il delitto ci sarebbero moventi economici. Dopo il divorzio da Alex, la donna aveva sposato un uomo facoltoso, ed aveva continuato ad aiutare economicamente l’ex marito e la sua famiglia.

Abby, 28 anni, era una modella e influencer che condivideva sul web la sua vita glamour di servizi fotografici e sfilate di moda con i suoi oltre 100mila follower su Instagram. Aveva appena partecipato a una sfilata di Dior alla settimana della moda di Parigi, pubblicando un’immagine di se stessa vestita con un lungo abito in tulle.

Bernard Cheng, amico della vittima, ha detto che aveva quattro figli: due maschi di dieci e tre anni e due femmine di otto e sei anni. I due maggiori erano con l’ex marito 28enne, mentre i bambini più piccoli erano con il suo attuale marito, Chris Tam. L’attuale suocero della vittima è uno dei fondatori di una delle famose catene di noodle della città.