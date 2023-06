Il multi-milionario inglese Barrie Drewitt-Barlow è diventato nonno per la prima volta e ha deciso di festeggiare in grande stile. La sua figlia Saffron ha dato alla luce la piccola Marina, e per accoglierla nel mondo con un gesto davvero straordinario, Barrie ha deciso di regalarle una villa da sogno del valore di un milione di euro. Ma non è tutto: ha anche istituito un fondo fiduciario per lei, del valore di 5 milioni di sterline, rendendo la neonata una multimilionaria già nei primi giorni di vita.

Questo eccentrico imprenditore, con un patrimonio stimato a 200 milioni di sterline, non si è accontentato di regali tradizionali come completini o scarpette. Ha voluto fare qualcosa di veramente unico per celebrare l’arrivo di sua nipote. Ha acquistato una nuova casa di lusso nel corso del weekend, e non si è limitato a ciò: ha anche incaricato un team di interior designer di ristrutturare completamente la villa, rendendola un vero paradiso per la piccola Marina.

Ma non è solo Barrie a fare regali stravaganti in famiglia. Anche lo zio di Marina, Aspen, ha voluto partecipare alle celebrazioni offrendo un regalo di lusso. Ha acquistato una carrozzina e un passeggino Dior del valore di 5.000 sterline, dimostrando che la generosità è una caratteristica che si tramanda di generazione in generazione nella famiglia Drewitt-Barlow.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Barrie Drewitt-Barlow per la sua straordinaria generosità nei confronti dei suoi cari. Lo scorso anno, ha sorpreso tutti regalando al suo figlio appena nato, Romeo, uno yacht dal valore di 2,5 milioni di sterline. Un regalo davvero eccezionale, che ha fatto parlare di sé e dimostra il suo amore e la sua dedizione verso la famiglia.

La storia di Barrie e della sua famiglia è davvero unica e affascinante. Questi gesti stravaganti possono far sorridere e suscitare meraviglia, ma ci ricordano anche l’importanza di mostrare amore e gratitudine verso le persone che ci sono care. La nascita di un bambino è un momento speciale e unico, e Barrie ha voluto rendere ancora più memorabile questo momento con il suo regalo sontuoso.