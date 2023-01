Migliaia di persone in strada ad accogliere Papa Francesco a Kinshasa

Ascolta questo articolo

Un’accoglienza con musiche e danze locali per dare il benvenuto a Papa Francesco in Congo. Un viaggio voluto da tempo ma più volte rinviato a causa dei problemi al ginocchio di sua Santità, un viaggio apostolico mosso dal desiderio di incontrare i fratelli africani, recando loro un messaggio di pace e di riconciliazione.

È il suo quarantesimo viaggio internazionale. Un pellegrinaggio per dire basta a violenze e sfruttamento. Nell’incontro con le autorità, il Pontefice parla di un gigante soffocato dall’odio e dagli interessi di parte e perciò lancia un appello affinchè il Congo torni a fiorire con elezioni libere e abbandoni la strada della violenza che lo insanguina da anni tuonando contro quei Paesi che continuano a sfruttare l’Africa per le risorse naturali mettendo in atto un colonialismo economico che rende il popolo schiavo.

Chiede, altresì, più istruzione per i piccoli spesso costretti a lavorare nelle miniere – dove confluiscono gli interessi globali da parte di poteri occulti che mirano alla massimizzazione del profitto attraverso azioni predatorie – e tutele speciali per le femminucce troppo spesso vittime di abusi e violenze sessuali. Parla ai governanti perchè non si facciano comprare da chi vuole fare vergognosi affari. Anche proselitismo e costrizioni religiose sono, per Francesco, mezzi indegni della libertà umana.

Citando il De civitate Dei di Sant’Agostino, che nacque nel continente africano, ha detto: “Non bisogna stancarsi di promuovere, in ogni settore, il diritto e l’equità, contrastando l’impunità e la manipolazione delle leggi e dell’informazione… Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?”.

Il Pontefice ha, inoltre, rimarcato che in questo pellegrinaggio sarebbe voluto anche andare a Goma, nell’est del Congo, ma con la guerra in corso non è stato possibile ed ha sottolineato, pertanto, ancora una volta la brutalità ed inutilità di tutte le guerre.