Ascolta questo articolo

Gli amanti dell’arte colgono ogni occasione per poter conoscere nuovi scultori, pittori, artisti in genere. Peccato che, a volte, la curiosità di voler mettere le mani sulle opere per verificarne la veridicità, può avere delle conseguenze devastanti, proprio come nel caso di cui vi parlerò.

La protagonista è la visitatrice di una fiera contemporanea che è in corso in California. Dall’osservare al toccare un’opera ci ha messo un attimo ma, in quel frangente…l’ha distrutta.

L’accaduto

La creatività di un artista non conosce limiti e alcune sculture sono talmente fedeli all’originale da sembrare vere. Questo è l’errore in cui è cascata una visitatrice dell’Art Wynwood di Miami, una fiera d’arte contemporanea che è in corso in California. La donna si è imbattuta in un curioso palloncino a forma di cagnolino ma non poteva certo immaginare che si trattasse di un’opera esposta, realizzata dal famoso artista Jeff Koons. La curiosona ha picchiettato sopra al presunto palloncino, fino a che è finito rovinosamente sul pavimento, frantumandosi sotto gli occhi di molti altri visitatori.

Si tratta di un’opera del valore di circa 40mila euro, di colore blu brillante, che rientrava nella serie “balloon dog” di Koons. La collezione racchiude statue di vari forme e dimensioni, dai 30 centimetri ai 3 metri di altezza, che riproducono fedelmente cani a palloncino. La scultura distrutta era collocata su una base contenente la scritta Koons e non ha fatto in tempo ad esordire in pubblico, frantumata in mille pezzi nel corso dell’anteprima privata riservata ai vip.

La triste scena della distruzione della scultura è avvenuta sotto gli occhi di alcuni artisti ed è stata ripresa dai loro smartphone, sino a diventare virale. Proviamo per un solo attimo ad immedesimarci negli sfortunati collezionisti che non desideravano altro che vederla, valutarla e magari, acquistarla, aggiungendola alla loro collezione. Invece, in men che non si dica, hanno assistito a tutt’altra scena, credendo, inizialmente, che si trattasse di uno sketch divertente, realizzato per la mostra. Purtroppo si sbagliavano, trattandosi di cruda verità. Intervistato dal quotidiano statunitense Miami Herald, il consulente artistico della società che ha sponsorizzato l’opera di Jeff Koons, ha dichiarato che la visitatrice, seppur curiosa, non intendeva rompere la scultura, pertanto l’assicurazione coprirà il danno. Vedere ma non toccare. Questo dovrebbe essere il mood dei visitatori.