Mette le ceneri del nonno nell’impasto dei biscotti, poi li offre ai compagni di classe

Uno scherzo di cattivo gusto quello preparato da una giovane studentessa americana per i suoi compagni di classe.

La ragazza, aiutata da un’amica, ha pensato di preparare dei biscotti mettendo, insieme ai classici ingredienti, anche le ceneri del nonno.

Biscotti “speciali”

Il fatto è accaduto in California, alla DaVinci Charter Academy di Davis. Una ragazza, con la complicità di un’amica, ha preparato e poi fatto assaggiare a nove suoi compagni di classe dei biscotti. Nei biscotti c’erano le ceneri del nonno, morto e cremato.

È stata la stessa ragazza, ridendo divertita, ad ammettere ai compagni, dopo che i biscotti sono stati mangiati, che nell’impasto, oltre a farina, uova, zucchero, c’erano le ceneri del nonno. Un compagno di classe racconta che quando gli sono stati offerti pensava che al suo interno ci fosse droga: “aveva già parlato altre volte delle ceneri di suo nonno, poi quando ci ha dato i biscotti ha detto che dentro c’era un ingrediente speciale”. Non appena ha appreso quale fosse questo ingrediente segreto è inorridito. Uno di loro pare abbia anche vomitato a seguito della confessione e della scoperta di cattivo gusto.

Dalle indagini degli investigatori, è emerso però anche un fatto ancora più macabro. Pare, infatti, che alcuni dei ragazzi che hanno mangiato i biscotti sapessero cosa contenevano i biscotti.

La ragazza non rischia assolutamente nulla, poiché il fatto non costituisce reato.

Le reazioni di indignazione sono state tantissime. Il dirigente scolastico, Tyler Millsap, ha commentato il fatto dicendo che “Quello che è successo è stato impegnativo e abbiamo risposto in modo appropriato e nella maniera più rispettosa e dignitosa possibile”. A seguito del fatto, infatti, Millsap ha provveduto a informare i genitori della ragazza e di come abbia gestito a scuola la vicenda.

Sono in corso accertamenti medici per i ragazzi che hanno subito lo scherzo. Si temono rischi per la loro salute.