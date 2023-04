Mattel presenta la prima Barbie con la sindrome di Down

Dopo decine di anni in cui venivano prodotte solo bambole standard e perfette, negli ultimi anni la Mattel ha iniziato a produrre linee più inclusive, che includevano Barbie con diverse caratteristiche fisiche, a cominciare da diversi colori di pelle, continuando con diverse altezze e taglie e persino disabilità.

Oggi il marchio americano ha fatto un ulteriore passo in avanti, annunciando l’uscita imminente della sua prima Barbie con la sindrome di Down nel tentativo di rappresentare ancora più bambine in tutto il mondo. La bambola è parte della collezione inclusiva intitolata “Fashionistas“.

La modella britannica 21enne Ellie Goldstein, affetta dalla sindrome di Down e che ha lavorato con marchi di alto profilo come Vogue, Gucci e Adidas, ha festeggiato l’arrivo della nuova bambola, ammettendo di essere stata “sopraffatta” dalla gioia quando ha visto il giocattolo per la prima volta.

La Mattel ha collaborato con la National Down Syndrome Society (NDSS) negli Stati Uniti per progettare la bambola al fine di riuscire a rappresentare al meglio le donne che vivono con la condizione, e la nuova bambola riporta caratteristiche che sono generalmente associate alla sindrome di Down. Il suo viso e la sua corporatura sono più grandi di altre bambole Barbie, con gambe più corte e torso più largo. Anche il viso è più rotondo, con orecchie più piccole, canna nasale piatta e occhi a mandorla. Il suo palmo comprende una singola linea, che è una caratteristica che può essere associata alla sindrome di Down.

La bambola è vestita con abiti blu e gialli con un motivo a farfalla, i colori associati alla consapevolezza della sindrome di Down. La sua collana rosa composta da tre galloni verso l’alto, che rappresentano invece le tre copie del 21esimo cromosoma, il materiale genetico che provoca le caratteristiche associate alla condizione. I galloni, che sembrano piccole frecce, sono un simbolo di “The Lucky Few“, che rappresenta le persone che vivono con la sindrome di Down.